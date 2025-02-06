Россия в истерике: почему там бесятся из-за идеи Трампа по редкоземельным металлам Украины

Россия недовольна из-за идеи Трампа о возможном обмене редкоземельных металлов Украины на военную помощь. Они опасаются такого развития событий.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов. По его мнению, предложение Трампа является выгодным для Украины. Так наше государство войдет в орбиту экономических интересов Соединенных Штатов. Это даст, кроме денег, другие важные бонусы.

К теме Что такое редкоземельные металлы, которые хочет обменять Трамп

Почему Россия раздражена

Как отметил Савостьянов, в течение последних 15 лет Китай вел иногда "подковерную" работу над тем, чтобы завладеть месторождениями редкоземельных металлов по всему миру. Это происходило и в Африке, и в Азии, и даже в Австралии. Известно, что эти металлы являются важными для современных технологий.

Соединенные Штаты не собираются отдавать предпочтение Китаю. И Украина тут может действительно серьезно помочь. Это заставляет Кремль упасть в истерику. Если Штаты начнут вкладываться в инфраструктуру, то соответственно и защищать ее в случае угроз.

Видим нервную реакцию в Кремле. Если будут построены заводы с различными технологиями США, то там уже позаботятся о неуязвимости. В этом случае "Орешником" не получится помахать. Придется смириться с реальностью. Такое решение будет одной из важнейших гарантий стабильности послевоенной Украины,

– сказал Савостьянов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к инвестициям США в полезные ископаемые. Наше государство готово сотрудничать в этом направлении.