Может ли Трамп ввести войска в Украину из-за редкоземельных металлов

Соединенные Штаты хотят сделку по редкоземельным металлам Украины, но не готовы давать гарантии безопасности. Вполне вероятно, что Трамп тут блефует.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист из США Марк Тот, заметив, что Трамп склонен смотреть на многие вещи через денежную выгоду. Но в случае с Украиной это несправедливо.

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Что задумал Трамп

Как отметил Тот, Украина заплатила очень высокую цену, защищая не только себя, но и Запад. И действительно несправедливо требовать от нашего государства еще и платить за военную помощь. Несмотря на это, Трамп все равно убежден, что соглашение на 500 миллиардов долларов является выгодным для Украины.

Я бы воспользовался возможностью напомнить Трампу, что часть из этих металлов расположена на оккупированных территориях Украины. Я бы на месте Зеленского сказал бы Трампу: "Хотите этого? Мы готовы. Но помогите нам вернуть Донбасс",

– сказал Тот.

В целом ситуация с соглашением о редкоземельных металлах является довольно странной. Нужно иметь гарантии, что Россия снова не нападет на Украину, если таки удастся организовать мир. Американские войска в Украине были бы отличной гарантией. Возможно, Трамп блефует, чтобы заставить Европу "включиться"

Сомневаюсь, что долгосрочные договоренности о безопасности Украины возможны без участия США. Думаю, что Штаты будут привлечены. Нет другого способа обеспечить сделку на 500 миллиардов, если американские войска не поддержат ее. Но сейчас Трамп хочет заставить Европу проснуться. Там должны осознать, что Россия – серьезная угроза. И она ближе к Европе, чем к США. Поэтому Европа должна делать больше,

– сказал Тот.

Добавим, по данным СМИ, Соединенные Штаты якобы предлагали Украине подписать соглашение, по которому США получили бы право на 50% от всех будущих запасов минералов в нашем государстве. Зеленский отказался это подписывать. Ранее он говорил, что Украина готова к сотрудничеству в этом направлении. Но речь не может идти о том, чтобы просто отдать свои ресурсы.