США хотели 50% прав: Зеленский отказался подписывать документ по природным ресурсам, – СМИ
На Мюнхенской конференции 14 февраля делегация американского Конгресса якобы предложила президенту Украины подписать некий документ. По нему США получили бы половину от всех будущих запасов минералов в Украине.
Об этом сообщает политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети Х, передает 24 Канал. Журналист ссылается на американских политиков, участвующих в Мюнхенской конференции.
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Согласился ли Зеленский
Зеленский вежливо отказался подписывать это,
– написал Рогин.
Напомним, Дональд Трамп хотел бы обменять полезные ископаемые Украины на оказанную помощь, в частности военную.
Украинский лидер ранее заявил, что Украина открыта к заключению "сделки" с США, но не предлагает просто "отдавать" свои ресурсы.
Киев акцентирует на оформлении взаимовыгодного партнерства и требует гарантий безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны.
К слову, почти половина редкоземельных металлов Украины сейчас находится под российской оккупацией. Это может использовать Россия и ее союзники.