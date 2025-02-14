США хотели 50% прав: Зеленский отказался подписывать документ по природным ресурсам, – СМИ

На Мюнхенской конференции 14 февраля делегация американского Конгресса якобы предложила президенту Украины подписать некий документ. По нему США получили бы половину от всех будущих запасов минералов в Украине.

Об этом сообщает политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети Х, передает 24 Канал. Журналист ссылается на американских политиков, участвующих в Мюнхенской конференции.

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Согласился ли Зеленский

Зеленский вежливо отказался подписывать это,

– написал Рогин.

Напомним, Дональд Трамп хотел бы обменять полезные ископаемые Украины на оказанную помощь, в частности военную.

Украинский лидер ранее заявил, что Украина открыта к заключению "сделки" с США, но не предлагает просто "отдавать" свои ресурсы.

Киев акцентирует на оформлении взаимовыгодного партнерства и требует гарантий безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны.

К слову, почти половина редкоземельных металлов Украины сейчас находится под российской оккупацией. Это может использовать Россия и ее союзники.