Реджеп Эрдоган заявил, что хочет снова поговорить с Владимиром Путиным. Разговор состоится в ближайшие два дня.

Путин официально получил статус военного преступника. В то же время Эрдоган продолжает считать, что им с бункерным дедом есть о чем говорить.

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Турецкий лидер анонсировал свой разговор с Путиным. Он должен состояться в течение двух следующих дней. Деталей по темам Эрдоган пока не раскрыл.

Россия совершает в Украине геноцид. Однако Эрдоган заявил, что Турция не станет на чью сторону в войне России с Украиной.

Ранее СМИ заявили, что Эрдоган блокирует расширение НАТО, чтобы бункерный дед вдруг не расстроился . В то же время в Альянсе надеются: официальная Анкара в конце концов пойдет на компромисс.

Тем временем Путин, очевидно, в бункере отходит от встречи с лидером Китая. Уже обратили внимание, что во время переговоров бункерный дед чувствовал себя не слишком хорошо. У него происходило что-то странное со челюстью, а рука была не совсем управляемой. Очевидно, перед встречей Путину ввели немало припаратов, которые помогли ему продержаться.