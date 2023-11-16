Есть два момента: что влияет на риторику Эрдогана насчёт Израиля

Реджеп Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством". Но риторика президента Турции изменилась постепенно.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, отметив, что когда ХАМАС напал на Израиль, первые заявления в сторону Израиля от Эрдогана были с соболезнованиями. Отметим, что боевики ворвались на территорию страны 7 октября.

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"Изменения происходили постепенно. В частности, потому что Эрдоган увидел в этом возможность игры на внутриполитической арене, консолидацию своего электората накануне местных выборов, которые будут проходить в следующем году", – сказал замдиректора Центра ближневосточных исследований.

Кроме того, есть и внешнеполитические ориентиры. Настроения граждан на Ближнем Востоке в целом пропалестинские. В то время, как многие правительства наоборот пытаются снизить уровень агрессии к Израилю и лишь делают вынужденные шаги в поддержку палестинцев.

Эрдоган увидел в этом свою нишу. Очевидно, рассчитывал на то, что он сможет как-то участвовать в обустройстве Газы по окончании военной операции. И, например, турецкий контингент войдет как гарант безопасности,

– отметил Сергей Данилов.

Или Турция будет посредником по освобождению заложников. Однако ими сейчас занимается Катар. Эта страна является ближайшим союзником Турции на Ближнем Востоке. Турция ей гарантировала безопасность, когда у Катара был конфликт с ОАЭ и Саудовской Аравией.

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Когда может измениться риторика Эрдогана

Риторика Реджепа Эрдогана может изменяться. Когда впервые после 7 октября на Ближний Восток приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, и Турцию не пригласили, её президент демонстрировал недовольство. Мол, не учли его точку зрения. Это также могло быть причиной смены риторики и обострения.

Недавно президент Турции подал в парламент ратификацию вопроса вступления Швеции в НАТО. Кроме того, он надеется на визит в США.

На фоне того, что ратификация вступления Швеции в НАТО будет продвигаться, Байдену удастся уговорить демократов разблокировать в Сенате поставки F-16, будет изменяться риторика Эрдогана насчёт Нетаньяху или всей ситуации. Не будет такой радикальной,

– предположил Данилов.

Заявления Реджепа Эрдогана