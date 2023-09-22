Создание реестра олигархов отложили: к этому вернутся после войны
Источник:Распоряжение Кабинета министров №827
Закон о создании реестра олигархов был принят еще в 2021 году. Пока идет военное положение, эта инициатива на паузе.
Кабинет министров изменил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.
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Закон должны были принять раньше
Согласно документу, Реестр олигархов планируют сделать через три месяца со дня отмены военного положения.
Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.
Что известно о Законе Зеленского об олигархах
В 2021 году в Украине принял закон об олигархах (проект президента Владимира Зеленского). Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны отвечать хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, наличие активов на сумму около 2,3 млрд. гривен.
Закон об олигархах: последние новости
- Министр юстиции Денис Малюська сказал, что принятие закона об олигархах, согласно рекомендации Венецианской комиссии – это условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичное условие Еврокомиссия поставила Грузии и Молдове. Однако по состоянию на 9 июня закон – на паузе.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, кто может попасть в реестр, и отметил определенные трудности по созданию такого реестра, возникших во время широкомасштабной войны. По словам Данилова, понятно, что реестр таки планируют создать, однако когда – неизвестно.
- Кроме того, он подтвердил, что ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. И все потому, что это достаточно непросто – определить, какой бизнесмен олигарх, а какой – нет. В то же время важно понимать, что речь идет не о 5 именах, а о нескольких десятках.