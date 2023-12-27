Реестр военнообязанных увеличен на 750 000 записей, – заместительница Умерова

Екатерина Черногоренко рассказала, что они в министерстве работают над созданием реестра военнослужащих, который будет функционировать подобно реестру "Оберіг".

Заместительница Рустема Умерова рассказала в интервью DOU, что Минобороны планирует цифровизировать и услуги для ветеранов. Кстати, на днях Минобороны завершило проверку реестра военнообязанных "Оберег", пишет 24 Канал.

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Что известно о цифровизации в Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации рассказала, что они в министерстве видят трехпалую структуру, которую хотят цифровизировать.

Первое – это реестр военнообязанных "Оберег". Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны,

– рассказала заместитель министра.

По ее словам, Минобороны также движется к цифровизации данных военнослужащих и будет сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, касающимся ветеранов.

"Это нам кажется очень логичным. Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бекенд для абсолютно всех онлайн-услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – рассказала чиновник.

Она уточнила, что в случае если гражданин становится ветераном, частично увольняется или у него заканчивается контракт, то в специальном реестре можно будет найти информацию с деталями о его службе, а также предоставить все услуги, на которые он может претендовать.

Екатерина Черногоренко также рассказала, что у "Оберега" есть информационный обмен с Министерством образования и науки. То есть работник ТЦК и СП, получая данные об образовании, может более прицельно маршрутизировать военнообязанного с, например, медицинским образованием в медицинскую часть.

Екатерина Черногоренко рассказывала, что в планах "Оберега" – создание документа, подтверждающего статус военнообязанного. Также планируется на базе реестра военнообязанных запускать новые электронные услуги. К примеру, онлайн-услугу бронирования, которая даст антикоррупционный эффект.