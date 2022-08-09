На Запорожье коллаборанты уже тиражируют "распоряжение" о подготовке "референдума"

На Запорожье оккупанты готовят так называемый "референдум" за присоединение к россии. Главный гауляйтер области уже дал соответствующее "распоряжение".

"Документ" опубликовал в телеграме самопровозглашенный "председатель" оккупационной Запорожской областной военной администрации евгений балицкий, сообщает 24 канал. Гауляйтер рассказал, что начать подготовку было поручено "избирательной комиссии".

К теме Фейковый референдум: оккупанты в Мелитополе собираются провести "голосование дома"

На Запорожье оккупанты уже собрались готовиться к "референдуму"

Коллаборант рассказал, что 8 августа дал "избирательной комиссии" поручение проработать и подать предложения по организации и обеспечению так называемого "референдума" о вхождении Запорожья в состав россии.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что в рамках подготовки псевдовласть также провела форум "Мы вместе с россией". В нем принял участие ряд коллаборантов.

По словам "журналистов", в зале находились несколько сотен человек. Среди них были даже "делегаты" из других оккупированных россией территорий. Абсолютно все собравшиеся проголосовали за проведение "референдума".

Сейчас оккупанты контролируют не всю Запорожскую область, а лишь примерно 60%. Областной центр находится под контролем ВСУ.



Оккупанты готовятся провести "референдум" на Запорожье / Фото опубликовал коллаборант балицкий

Заметьте "У оккупантов только 2 рычага": в Запорожском облсовете раскрыли планы россии по "референдуму"

В Мелитополе также готовятся к "референдуму"

Городской голова Мелитополя Иван Федоров тоже недавно рассказал, что оккупанты завезли в город коллаборантов.

Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения,

– заметил мэр.

По его словам, "форум" гауляйтеров состоялся в городском Дворце культуры. Им руководил балицкий, который прибыл в очередной раз выслужиться перед кремлем.

По словам Федорова, коллаборант сам придумал себе должность и "вершит судьбу" временно оккупированных украинских территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к россии.

Будет интересно – ведущий 24 канала жестко разнес очередной абсурд кремля о "референдуме": смотрите видео