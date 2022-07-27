Почему россия так спешит провести свои "референдумы" на оккупированных территориях
Служба безопасности Украины задокументировала, что россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума относительно незаконного присоединения оккупированных территорий Востока нашей страны. Оккупанты активно работают на создание картинки о "желании" местных присоединиться к россии.
Они решили расширить одну из пророссийских организаций, действовавших на оккупированных территориях и назвать ее "большая россия". В составе этого образования уже действуют более чем 1 000 так называемых активистов, которые ежедневно промывают мозги местным и вербуют людей.
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Зачем россиянам "референдумы"
Но, как на стриме 24 канала объяснил ведущий Алексей Печий, у ВСУ совсем другие планы, в частности – освободить все оккупированные территории. Враг прекрасно понимает это, а потому и пытается тянуть время, чтобы успеть аннексировать захваченные территории.
Отсюда встает вопрос – почему россияне так спешат провести свои "референдумы", если для ВСУ они ничего не будут значить, а мир все равно не признает их "результатов".
Этому есть по меньшей мере 2 причины. Первая – таким образом они продемонстрируют российскому народу хоть какую-то "победу".
Вы же начали сомневаться, почему эта так называемая спецоперация длится 5 месяцев, а результата нет. Вот, пожалуйста – мы хотели, мы аннексировали. Мы якобы сделали больше территорию россия, так что давай все снова кричать так, как кричали, что "Крым наш",
– объяснил журналист.
Вторая причина – это то, что после аннексии оккупанты будут заявлять, что эти территории уже официально являются российскими. Поэтому, когда украинские войска будут деоккупировать их, россияне скажут, что они напали на россию. Следовательно, у путина будут развязаны руки для объявления именно войны.
Полный стрим Алексея Печия на 24 канале: смотрите видео
Как россияне тянут время
"Россиянам сейчас критически важно потянуть время, потому что они понимают – чтобы провести референдумы, нужно время, а ВСУ уже очень сильно "поджимают", – добавил Алексей Печий.
Именно поэтому в последние дни российское руководство так часто говорит о переговорах. Так, 26 июля глава МИД россии сергей лавров в очередной раз заявил, что россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но Киев постоянно против.
"москва никогда и не отказывалась от переговоров с Украиной. Боевые действия заканчиваются за столом переговоров, но ответа от Киева нет. Вопрос о том, почему Киев не идет на переговоры, можно адресовать США", – сказал он.
лавров довольно быстро получил ответ от украинской стороны. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина сейчас проводит свою "специальную военную контроперацию", и обязательно достигнет своих целей:
- изгнание россии из Украины,
- ликвидации криминальных анклавов и серых зон,
- демилитаризации россии,
- уничтожение репутации "империи зла",
- превращение россии в изолированный "лагерь для своих".
Как россияне готовятся к "референдумам": коротко
- По данным СМИ, в сентябре оккупанты хотят аннексировать пятую часть Украины. Именно в этот период они и готовят свои "референдумы" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
- Известно, что в Херсонской и Запорожье уже продолжается активная стадия подготовки. Там начали набирать людей в так называемые "избирательные комиссии".
- В Луганске же создали "приемную общественного штаба референдума".