Правительство убрало разработку Градостроительного кодекса из Антикорстратегии: в "Голке" очертили риски

Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Антикоррупционной стратегии на 2026 –2030 годы. В нем нет упоминания о Градостроительном кодексе.

На это обратил внимание эксперт общественной инициативы "Голка" Георгий Могильный.

Почему могли убрать упоминание о Градостроительном кодексе из Антикорстратегии?

По словам Георгия Могильного, отсутствие упоминания о Градостроительном кодексе может свидетельствовать о попытках вернуть в повестку дня скандальный законопроект №5655, который ранее называли градостроительной "реформой".

Мы понимали, что застройщики не остановятся, потому что Владимир Зеленский не подписывает скандальную градостроительную "реформу" – проект 5655. Когда мы ознакомились с проектом Антикоррупционной стратегии, над которым работали, в том числе и помощники народного депутата Елены Шуляк, то поняли, что туда продвигают выгодные для застройщиков нарративы,

– отметил эксперт.

Он отметил, что во время работы над проектом значительное количество замечаний "Голки" учли. Но теперь на уровне Кабмина убрали упоминание Градостроительного кодекса – а это ключевой документ, который должен регулировать правила игры в отрасли.

"И если он не появится – это шанс для лоббистов снова вернуться к градостроительной "реформе", которую не протянули бы без голосов представителей запрещенных партий", – сказал Могильный.



Голосование за градостроительную "реформу"

В материале также отмечается, что представители "Слуги народа" и бывшие депутаты от запрещенной ОПЗЖ уже не впервые поддерживают законодательные инициативы, которые, по мнению критиков, могут негативно повлиять на евроинтеграционный курс Украины.

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Бондарь, которая участвует в разработке Градостроительного кодекса, заявила, что правительство может не до конца осознавать вызовы послевоенного восстановления страны.

Кроме несправедливых процедур, пробелов, несоответствий, незаконных постановлений правительства под видом экспериментальных проектов, мы должны осознать, что картина мира для украинцев изменилась. Мы нуждаемся сейчас в большей включенности в процессы пространственного планирования и застройки. Как мы сделаем новые города "без нас"? Какими будут общественные протесты после войны? Кто-то может это представить? Сфера нуждается в комплексной и системной реформе. И во всяком случае она произойдет. Ничто не можете остановить процесс, время которого настало,

– отметила нардеп.

Бондарь также отметила, что отсутствие прозрачных правил в сфере градостроительства может поставить под сомнение инвестиционный процесс во время восстановления Украины.

"Сейчас "плохо" всем сторонам градостроительного процесса: общественности, девелоперам, специалистам и органам местного самоуправления, кажется, что "хорошо" только правительству, и это вызывает у меня искреннее удивление. Все отраслевые специалисты и общественность работали 3 года и изложили консолидированную позицию и предложили комплексные решения в Концепции кодекса", – сказала парламентарий.

Что известно о градостроительной реформе?

В общественной инициативе "Голка" напомнили, что в конце 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №5655, автором которого является председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. За документ проголосовали 228 народных депутатов, в частности представители бывшей ОПЗЖ. В то же время стенограммы обсуждения законопроекта на комитете так и не были обнародованы.

В тот же день петиция с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект набрала необходимое количество голосов. Позже глава государства заявил, что решение не подписывать документ было его личной позицией. Законопроект также критиковали в Европарламенте и Еврокомиссии.

В декабре 2023 года издание "Зеркало недели" сообщало, что Министерство восстановления пыталось провести через правительство постановление, которое называли клоном градостроительной "реформы". После общественной огласки этот процесс удалось остановить, а министерство объявило о сборе предложений и замечаний. В то же время на официальном сайте был указан неправильный электронный адрес для обращений.

Также в конце марта телеканал "Эспрессо" сообщил о попытке за деньги убрать материал "Голки" по градостроительной реформе, в котором упоминались вице-премьер Александр Кубраков и народный депутат Елена Шуляк. Ранее о проявлениях цензуры вокруг этой темы сообщали и в "Урядовом курьере".

Кроме того, Институт гражданского общества заявлял, что доноры прекратили финансирование одного из проектов организации из-за неформального давления со стороны Министерства инфраструктуры.

Ранее соучредитель и лидер общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив объясняла в эфире 24 Канала, объясняла риски вокруг законопроекта №5655 и проект-клон Кабмина.