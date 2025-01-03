Это очень демотивирует: боец ВСУ ответил, почему в армии назрели большие изменения

Вооруженные Силы нуждаются в изменениях, и об этом свидетельствуют кризисные истории, в частности, в 155-й бригаде. В то же время военно-политическое командование анонсирует изменения в Сухопутных войсках. О них заявлял генерал-майор Михаил Драпатый. Также об инспекции командования упомянул министр обороны Рустем Умеров.

По мнению бойца ВСУ Евгения Иевлева, которым он поделился с 24 Каналом, такая реформа назрела довольно давно. Напомним, что ГБР изучает факты относительно 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской и открыло производство по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

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На что должны повлиять изменения во ВСУ

"Есть большая надежда, что все действия, которые сейчас делает военно-политическое командование, военное командование будут качественными и дадут результаты. Но назрело это давно", – подчеркнул он.

Иевлев отметил, что одна из причин, почему нужны реформы в Вооруженных Силах, это серьезное деморализованное состояние у ребят, которые сегодня стоят на передке. Речь идет не обо всех, но о большинстве.

"Это также одна из причин того, что на карте DeepState вы можете видеть отрицательную динамику. Это происходит именно из-за того, что ребята, которые стоят на передовой, довольно серьезно деморализованы. Такое состояние у них не только из-за того, что более 2,5 лет идет война и они устали, а потому, что ребятам, которые держат квадратные метры украинской земли, не всегда понятны действия командования", – подчеркнул боец ВСУ.

Такой человек, как предположил Иевлев, не столь преданно будет держать позиции. Есть случаи, по его словам, когда раньше ребята при приближении врага давали ему максимально сильный отпор.

Обратите внимание! Командующий Сухопутных войск генерал-майор Михаил Драпатий 12 декабря 2024 года анонсировал масштабные изменения в армии. Они коснутся, в частности, военной подготовки бойцов. Также внимание будет сосредоточено на принципах военного лидерства и знания технологий.

А, а сегодня когда враг наступает, применяя FPV-дроны, минометы и многочисленный личный состав, то командиры и ребята принимают решение для сохранения своих жизней, уничтожая врага, однако все же отступают. Все это действительно очень демотивирует,

– подчеркнул он.

Поэтому изменения назрели и они, по мнению Евгения Иевлева, должны повлиять именно на моральное состояние командиров рот, батальонов и бойцов, стоящих на передовой, чтобы они немного больше понимали в целом командование как субъект.

Напомним, что главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов высветил возможные проблемы, которые возникли в 155 механизированной бригаде имени Анны Киевской. Она проходила обучение во Франции и вела боевые действия на Покровском направлении.

По информации журналиста, как только бригада сделала первый выстрел, ее самовольно оставило 1 700 военнослужащих. Также во время подготовки из новой бригады во Франции сбежало более 50 военнослужащих.

Государственное бюро расследований начало расследование фактов, приведенных Бутусовыми, и открыло производство по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров отметил, что Главная инспекция Минобороны должна осуществить комплексную проверку командования Сухопутных войск ВСУ.