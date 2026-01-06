Украинская армия нуждается не в точечных кадровых изменениях, а в комплексной трансформации системы. Реформа невозможна без многолетней работы над подготовкой профессиональных кадров и четкого распределения ответственности на всех командных уровнях.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что решение проблемы требует привлечения дополнительного западного финансирования для повышения денежного обеспечения и социальных гарантий.

Почему солдат вынужден занимать несколько должностей?

В Украине существует дефицит профессионально подготовленных кадров как на государственном уровне, так и в Силах обороны, поэтому отдельные специалисты вынуждены последовательно занимать 3 – 4 должности как "спасатели", запуская направления, формируя команды и переходя к новым вызовам.

Среди ключевых системных изменений ВСУ прежде всего вопрос – денежное содержание, над которым должно работать военно-политическое руководство и дипломаты.

С апреля можно ожидать активной поддержки от США, поскольку начнется предвыборный процесс. Американское общество имеет запрос на справедливость и поддержку Украины, поэтому обе партии будут работать над предоставлением дополнительного вооружения и ресурсов для продолжения сопротивления и сохранения украинской государственности,

– отметил Федоренко.

Солдат с базовой ставкой 22,5 тысячи гривен не может обеспечить финансовую безопасность семьи без дополнительных источников заработка, тогда как работники частного сектора зарабатывают на 25 – 40% больше.

Какие механизмы финансирования армии нужны для устойчивости на фронте?

Для мотивации прохождения военной службы необходимо обеспечить финансовое вознаграждение как за мобилизацию, так и за контракт, а также предоставить социальные гарантии и перспективу будущего.

После ранения военный выводится вне штата и до прохождения ВВК и определения степени утраты трудоспособности не получает выплат, вынужден искать средства в другом месте, иногда только военное братство спасает ситуацию.

Ситуации, люди и обстоятельства бывают разные, и статистика, к сожалению, чаще негативная. Поэтому денежное обеспечение критически важно. Но прошу избегать призывов "заберем у кого-то" – это негосударственная позиция. Например, предложения забрать зарплаты депутатов – чистый популизм,

– объяснил Федоренко.

Качественный законопроект, учитывающий риски, экономические влияния и перспективы, должны писать многолетние специалисты отрасли, а популистские призывы "забрать все и отдать армии" нереалистичны. Надо привлекать дополнительное финансирование, а устойчивость армии на фронте дает инструментарий политико-дипломатическим группам для переговоров о привлечении средств не только на вооружение и технику, но и на повышение зарплат и социальные гарантии для раненых военных и семей погибших.

Почему реформу ВСУ невозможно провести за год?

Из-за проблем с мобилизацией невозможно обеспечить предусмотренные законом отпуска всему личному составу без потери боевой способности, а потеря боевой способности означает провал направления и гибель людей в передовых подразделениях.

"За 4 года я имел только 6 суток отпуска – когда женился, но даже тогда постоянно был на телефоне из-за сложной ситуации. Это был не отпуск, а работа в другой локации дальше от фронта. И таких офицеров, сержантов и солдат много. Для внедрения полноценных отпусков нужен дополнительный кадровый потенциал", – объяснил Федоренко.

Без качественно подготовленного солдата, способного выполнить задание и выжить, офицерский и сержантский состав становится ненужным, потому что не будет кем управлять. Командир в Вооруженных Силах во время войны – это не "высокое уважаемое лицо", а сервис, который обеспечивает обучение, снабжение и высокий уровень живучести личного состава для эффективного выполнения боевых задач.

Армейская реформа, как строительство дома, требует качественно подготовленных специалистов на каждом этапе – от проекта до реализации, и не может быть проведена за год или два, поскольку требует огромного количества профессионального офицерского и сержантского состава для вывода войска на новый уровень боевых возможностей,

– подчеркнул Федоренко.

