Документы по почте за границу и упрощение регистрации автомобилей: нововведение для водителей от МВД

Правительство приняло постановление, согласно которому водители за границей будут иметь право получать номерные знаки, техпаспорта и водительские удостоверения из Украины по почте. В то же время, была принята упрощенная процедура регистрации автомобилей.

Об этих нововведениях, призванных упростить жизнь водителям, стало известно во вторник, 8 августа. О них сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Получение документов по почте

Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), согласно постановлению Кабмина, можно получить почтой или курьером. Такая же опция будет доступна для получения номерных знаков, если они оформлены через портал Дия или Электронный кабинет водителя.

Водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления. Граждане Украины за границей смогут осуществить обмен водительского удостоверения через Дию или ЭКВ и получить пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны.

В то же время в МВД напомнили, что водительское удостоверение уже сейчас можно обменять через приложение Дия или ЭКВ, после чего в пределах Украины получить по почтовой связи. За менее чем год такой опцией воспользовались более 25 000 граждан.

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Упрощение процедуры регистрации

Теперь автомобильные салоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности. Собственно, договоры можно будет подписывать прямо в автосалоне.

Акт приема-передачи формируется с помощью Единого государственного реестра. Также уже необязательны "транзитные" номерные знаки.

Как пишут в полиции, после оформления необходимых документов между покупателем и продавцом представитель автосалона может посетить сервисный центр Министерства внутренних дел вместо покупателя для того, чтобы получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки на имя покупателя автомобиля.

В сентябре 2023 года планируют запуск услуги регистрации автомобиля в онлайн-формате.