Про ці нововведення, що покликані спростити життя водіям, стало відомо у вівторок, 8 серпня. Про них повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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Отримання документів поштою

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), згідно з постановою Кабміну, можна буде отримати поштою або кур'єром. Така ж опція буде доступна для отримання номерних знаків у разі, якщо вони оформлені через портал Дія або Електронний кабінет водія.

Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення. Громадяни України за кордоном зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Водночас у МВС нагадали, що посвідчення водія уже зараз можна обміняти через застосунок Дія або ЕКВ, після чого в межах України отримати поштовим зв'язком. За менш ніж рік такою опцією скористалися понад 25 000 громадян.

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Спрощення процедури реєстрації

Тепер автомобільні салони матимуть змогу реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення доручення. Власне, договори можна буде підписувати просто-таки в автосалоні.

Акт-приймання передачі формується за допомогою Єдиного державного реєстру. Також вже необов'язкові "транзитні" номерні знаки.

Як пишуть у поліції, після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може завітати до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ замість покупця для того, аби отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім'я покупця автомобіля.

Зверніть увагу! У вересні 2023 планують запуск послуги реєстрації автомобіля в онлайн-форматі.