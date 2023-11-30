Партнеры говорили, что Крым почти невозможно вернуть, – Зеленский о реинтеграции

Процесс реинтеграции оккупированных территорий будет очень сложным, особенно если говорить о милитаризованных регионах. Раньше партнеры убеждали, что вернуть Крым будет почти невозможно, однако, вероятно, это будет легче, чем многие думали.

Об этом он рассказал на встрече со студентами трех николаевских вузов 29 ноября. Самая тяжелая ситуация, по его мнению, на Донбассе.

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Реинтеграция людей

Владимир Зеленский подчеркнул, что может быть так, что территории вернутся в Украину раньше, чем проживающие там люди. Если говорить о Донбассе, то люди там уже почти десять лет живут в другом пространстве. По мнению президента, самая тяжелая ситуация с реинтеграцией будет именно там. У союзников было другое мнение.

Партнеры когда-то говорили: "Вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс",

– вспоминает Зеленский.

Президент уверен, что земли возвращаются с людьми. Без них сложно. Проблема Донбасса — активные боевые действия, из-за чего могло возникнуть предвзятое отношение. Также там есть сепаратисты. Донбасс милитаризован. А в Крыму такой ситуации нет. Как Донбасс, так и Крым ждут освобождения, однако именно по подобным причинам полуостров реинтегрировать будет легче.

Полное выступление Зеленского в Николаеве: смотрите видео

Украина вернет Крым