Хорошего решения нет: кого Путин может наказать за Курск и к чему это приведет

В Кремле на фоне событий в Курской области продолжается поиск виноватых. Кого именно накажут за то, что российскую границу пересекли украинские войска, будет зависеть от того, как принималось решение, чтобы не реагировать на эту угрозу.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, напомнив, что разведка сообщала, что на границе наблюдается концентрация войск. Значит, кто-то на определенном уровне решил не относиться к этому серьезно.

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Вероятно, что виноватым могут сделать Герасимова

По мнению Галлямова, кто-то в российском военном командовании мог подумать, что у границы в начале августа сосредоточились бойцы РДК или Легиона "Свобода России". То есть, думая, что там максимум 100 военных, которые постреляют и поедут обратно. Политтехнолог предположил, что в России решили не суетиться из-за этого, чтобы не ослаблять наступление в Донецкой области.

Если решение так отнестись к ситуации было у Герасимова и он по этому поводу не советовался с Путиным, то шансы, что его накажут, растут. А если он перестраховался и спрашивал у Путина, что делать, а решение не реагировать принял сам Путин, тогда вероятность, что Герасимова накажут – значительно меньше,

– считает Галлямов.

Путин хитрый диктатор и понимает риски

Политтехнолог отметил, хотя Путин и является диктатором, однако он хитрый и к своему окружению старается быть справедливым. Ведь осознает, если будет со своими людьми вести себя, как самодур, то назреет мятеж против него.

Галлямов прогнозирует, что после событий на Курщине у других генералов будет опасение пропустить "новый Курск". Если сейчас Герасимова накажут, то этот страх будет подавлять всех вокруг.

"Чтобы не повторить судьбу Герасимова, другие, увидев одного украинского десантника в лесу на границе с Ростовской, Воронежской, или другой областью, будут сразу перебрасывать туда лишнюю дивизию. Путину кого-то надо наказать, но это будет иметь негативные последствия. Он находится в ситуации, когда у него нет хорошего решения. Это доказательство того, что конец приближается", – уверен политтехнолог.

В Кремле не хватает организованности

В российских пабликах появилась информация, что якобы Путин отправил в Курскую область генерала Дюмина, который будет командовать там контртеррористической операцией (КТО). Галлямов считает, что это может свидетельствовать о недоверии российского диктатора к генштабу.

Возможно, Путин как раз и поставит Дюмина на место Герасимова. Но эта информация до сих пор официально не подтвердилась, может, это решение неокончательное. В России продолжается внутренняя суматоха. Все это накладывается и на вчерашнее странное выступление Путина,

– озвучил Галлямов.

В Кремле, по словам российского политтехнолога, пока не хватает организованности в своем поведении, а стратегии оптимальных действий в сложившейся ситуации, российский диктатор не видит. Ведь, по мнению Галлямова, если бы она была, Путин ее бы реализовывал.