Захватили водоканал, пенсионный фонд, банк: оккупанты провели рейд по захвату зданий в Херсоне

В оккупированном Херсоне россияне проводят рейды по захвату зданий. Присвоили имущество различных государственных структур, таких как водоканал, пенсионный фонд и даже банки.

Рейдерские захваты в Херсоне

Оккупанты продолжают преступную деятельность в Херсоне и проводят рейдерские захваты зданий. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Российские оккупанты провели рейд по захвату многих зданий в Херсоне. Захватили пенсионный фонд. Райффайзенбанк, водоканал и газовую службу,

– сообщила разведка.

Будут переводить на российские пенсии, а на базе банка Аваль теперь будет "Промсвязьбанк".

Оккупанты обыскивают и частные помещения

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что во временно оккупированном поселке Чаплинка Херсонской области захватчики проводят массовые обыски и продолжают терроризировать местное население.

С 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводятся очень детально – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников,

– говорится в сообщении.

Так, в помещении бывшей коммунальной аптеки россияне организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из временно оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставили "своего человека".

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

Обратите внимание! По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за время полномасштабной войны россияне увезли с оккупированных территорий Украины 500 тысяч тонн пшеницы.

Почти 100 тысяч тонн государство-агрессор продало Сирии. Поскольку международные цены на пшеницу превышают 400 долларов за тонну, то этой поставкой Россия, по сути, украла у Украины более 40 миллионов долларов.

Хозяйствовать оккупантам осталось недолго

Однако распоряжаться украинским имуществом оккупантам остается недолго. Вооруженные силы Украины уже готовятся выгонять россиян из Херсона.

Поэтому, понимая это, российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона – планируют бегство с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Оккупанты боятся за свою жизнь

Кроме того, на находящихся под российской оккупацией территориях уже неоднократно были зафиксированы покушения как на оккупантов, так и предателей, перешедших на сторону врага. Поэтому россияне просто боятся за свою жизнь и вынуждены передвигаться по Херсонской области с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах.

Эти данные подтверждают и в американской разведке. Там отметили, что у России нет достаточно ресурсов, чтобы контролировать захвативший регион.

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