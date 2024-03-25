Кремль видит психологический эффект, – Фейгин объяснил, какого результата уже достигли РДК

Российские добровольцы с 12 марта удерживаются на территории Белгородской и Курской областей, заходя в новые населенные пункты. Россияне, несмотря на все усилия, не могут противостоять добровольческим подразделениям.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, добавив, что легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон в большей степени достигли политико-психологического эффекта. Их действия вызвали беспокойство и тревогу у российских властей.

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Очень важный опыт

Напомним, что в мае прошлого года российские добровольцы уже пересекали границу и заходили в населенные пункты на территории России. С тех пор оккупанты усилили границу, однако добровольцы доказали, если очень захотеть, то можно снова занять российскую территорию.

Сейчас в российские области зашли добровольческие подразделения. Однако обстоятельства могут сложиться так, что туда попытаются зайти и части Вооруженных Сил Украины,

– считает российский правозащитник.

Для ВСУ и спецслужб Украины это будет очень важный опыт – посмотреть, насколько это возможно.

"Если бы численность добровольческих батальонов была больше, то эффект был бы более значительным. Можно было бы и Белгород взять, и тогда сложилась бы совсем другая политическая ситуация", – заметил Фейгин.

Действия будут иметь влияние

Даже если результат операций российских добровольцев ограничится заходом в населенные пункты в российских областях, их действия все равно будут иметь влияние. Российские власти уже отчитываются, что якобы в Санкт-Петербурге 14 марта задержали сторонников РДК. Это означает, по мнению оппозиционера, что российскую власть эта ситуация очень беспокоит.

Кремль видит психологический эффект в рейдах добровольцев и понимает, что эти действия будут иметь продолжение. Если власть заявляет, что якобы собирается "брать" Харьков или Одессу, то в ответ российские добровольцы могут взять Белгород,

– отметил он.

Россия – тоталитарная страна, где население полностью подконтрольно власти. Однако, по словам Фейгина, оказывается, что есть люди, которые берут в руки оружие и готовы воевать не только за Украину, но и еще за то, чтобы избавить россиян от власти Путина. Сейчас это не имеет отклика, потому что страх и психологическая неготовность не дают россиянам принять настоящий патриотизм.

Также россияне ничего не знают о добровольцах, которые осуществляют рейды в Белгородскую и Курскую области. Им рассказывают, что это "переодетые украинцы или одиночки-предатели". Однако россияне могли бы преодолеть дефицит информации, если бы почитали ее в открытых источниках.

"Они боятся об этом узнать, потому что придется дальше рассуждать о том, что происходит. Они запуганы, это генетически воспитанный страх, который сложился за последние более 20 лет. Однако если российские добровольцы возьмут Белгород, то такая демонстрация силы может изменить отношение к ним со стороны россиян", – отметил Марк Фейгин.

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