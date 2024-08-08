Наращивание мышц: Черник рассказал, какие задачи выполняет рейд на Курщине

На территории России в Курской области 6 августа состоялся прорыв границы. Страна-агрессор утверждает, что эту операцию проводят Силы обороны Украины. Вооруженные группировки уже контролируют значительную часть области.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что не стоит поднимать планку ожидания относительно того как далеко те силы, что на территории России, смогут еще продвинуться. Он отметил, что очень важно, в информационном смысле, правильно расставлять акценты.

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Акцент на геополитику

Петр Черник объяснил, что ни одна боевая операция такого масштаба не может быть самостоятельной, она связана со стратегической логикой всей войны.

Надо сместить акцент именно на геополитику. В США идет подготовка к выборам президента. Старая администрация уже не так придирчиво относится к тому, что происходит в Украине, а новая еще не образована,

– заметил он.

Уникальный момент

По мнению военного эксперта, если Силы обороны ведут операцию в Курской области, то Украина имеет возможность улучшить свои переговорные процессы для потенциального приостановления фазы боевых действий. Саммит мира, который состоялся в Швейцарии, имел целью найти способы воздействия, чтобы, хоть и не напрямую, но разговаривать с противником с позиции сильной страны.

Наращивание мышц как раз и является этой боевой операцией. Также не стоит забывать, что здесь есть и тактические ходы, в частности Суджа (город в Курской области – 24 Канал), как логистический центр, который обеспечивает группировку север,

– подчеркнул Черник.

Где расположен город Суджа в России: смотрите на карте

Он добавил, что газораспределительная станция, которая обеспечивает поставки в Венгрию, также может стать элементом давления на Россию.

Во время операции в Курской области было уничтожено два вертолета Ка-52 и один Ми-28. Это значительные финансовые и военные потери для страны-агрессора.

Многие российские военные сдаются в плен. Владимир Путин не может гарантировать неприкосновенность российских границ. Это фантастическая пощечина ему,

– сказал полковник запаса ВСУ.