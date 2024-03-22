Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такие действия добровольцев России – большое достижение. Это уменьшает для наших военных давление на фронте, где идут активные боевые действия.

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"То что их (российскую армию – 24 Канал) начали недавно передислоцировать в Белгородскую область – это очень положительно для ВСУ", – Мусиенко.

Успешный поход добровольцев

События в России набирают масштабов, которых еще не было. Мусиенко считает, что к добровольцам будет приобщаться все больше людей. Количество их сторонников будет только расти.

Активные боевые действия в областях продолжаются. Россия наносит удары по своим населенным пунктам. Это перерастает в то, что можно назвать гражданской войной,

– подчеркнул военный эксперт.

На своих пресс-конференциях Путин признает, что это не украинские ДРГ, а граждане России, которые не поддерживают политические процессы в России.

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Это поможет Украине

В интересах Украины, чтобы активные боевые действия будут распространяться на Белгородскую и Курскую области, считает Александр Мусиенко. Это может защитить регионы Украины. Ту артиллерию, которую оккупанты переместили на Белгородщину, чтобы использовать против добровольческих корпусов – уже не смогут привлечь, к примеру, для обстрелов Сумщины.

Если бы удалось российским повстанцам распространить войну вглубь российских областей – это сняло бы давление, которое есть у нас на восточном фронте,

– объяснил Мусиенко.

Успехи добровольческих подразделений России: кратко