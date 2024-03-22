Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такие действия добровольцев России – большое достижение. Это уменьшает для наших военных давление на фронте, где идут активные боевые действия.
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"То что их (российскую армию – 24 Канал) начали недавно передислоцировать в Белгородскую область – это очень положительно для ВСУ", – Мусиенко.
Успешный поход добровольцев
События в России набирают масштабов, которых еще не было. Мусиенко считает, что к добровольцам будет приобщаться все больше людей. Количество их сторонников будет только расти.
Активные боевые действия в областях продолжаются. Россия наносит удары по своим населенным пунктам. Это перерастает в то, что можно назвать гражданской войной,
– подчеркнул военный эксперт.
На своих пресс-конференциях Путин признает, что это не украинские ДРГ, а граждане России, которые не поддерживают политические процессы в России.
Это поможет Украине
В интересах Украины, чтобы активные боевые действия будут распространяться на Белгородскую и Курскую области, считает Александр Мусиенко. Это может защитить регионы Украины. Ту артиллерию, которую оккупанты переместили на Белгородщину, чтобы использовать против добровольческих корпусов – уже не смогут привлечь, к примеру, для обстрелов Сумщины.
Если бы удалось российским повстанцам распространить войну вглубь российских областей – это сняло бы давление, которое есть у нас на восточном фронте,
– объяснил Мусиенко.
Успехи добровольческих подразделений России: кратко
- Добровольческие оппозиционные батальоны проникли на территорию России 12 марта, чтобы уничтожить путинский режим. Кремль отреагировал со страхом. Путин выразил угрозы повстанцам, но они не имеют прямых действий.
- Продолжается спецоперация российских добровольцев на границах Белгородской и Курской областей. Российские добровольцы используют свое оружие и часто получают боевые "трофеи".
- Российские добровольцы проводят спецоперацию на территории России более недели. За это время российская армия понесла потери более 1500 человек: 651 погибших и 980 раненых. Также были уничтожены и выведены из строя десятки единиц вражеской техники.