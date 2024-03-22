Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі дії добровольців Росії – велике досягнення. Це зменшує для наших військових тиск на фронті, де йдуть активні бойові дії.

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"Те що їх (російську армію – 24 Канал) почали нещодавно передислоковувати у Бєзгородську область – це дуже позитивно для ЗСУ", – Мусієнко.

Успішний похід добровольців

Події в Росії набирають масштабів, яких ще не було. Мусієнко вважає, що до добровольців долучатиметься все більше людей. Кількість їхніх прихильників тільки зростатиме.

Активні бойові дії в областях тривають. Росія завдає ударів по своїм населеним пунктам. Це переростає в те, що можна назвати громадянською війною,

– наголосив військовий експерт.

На своїх пресконференціях Путін визнає, що це не українські ДРГ, а громадяни Росії, які не підтримують політичні процеси в Росії.

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Це допоможе Україні

В інтересах України, щоб активні бойові дії поширюватимуться на Бєлгородську і Курську області, вважає Олександр Мусієнко. Це може захистити регіони України. Ту артилерію, яку окупанти перемістили на Бєлгородщину, аби використовувати проти добровольчих корпусів – вже не зможуть залучити, до прикладу, для обстрілів Сумщини.

Якби вдалося російським повстанцям поширити війну вглиб російських областей – це зняло б тиск, який є у нас на східному фронті,

– пояснив Мусієнко.

Успіхи добровольчих підрозділів Росії: коротко