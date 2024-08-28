Взволновала российскую власть: почему Кремль боится задержания Дурова

Задержание Дурова во Франции является неприятным сигналом для России. Они опасаются, что это может создать для них проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, задержание Дурова является имиджевым ударом по стране-агрессору. Кремль считает его гражданином России, но для Франции именно французское гражданство является главным.

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Чего боится Россия

Как отметил Рейтерович, российские власти могут бояться того, что Дуров пойдет на сотрудничество с французскими властями. Тогда, возможно, спецслужбы разных стран получат доступ к определенным функциям телеграма и возможность ознакомиться с определенной внутренней информацией.

В частности это могут быть чаты, созданные российскими властями, которые связаны с войной. Или же чаты, где российские спецслужбы координируют работу своих агентов по всему миру. Это такая показательная история, которая взволновала российские власти. Но не разделяю мнения, что мессенджер закроется,

– сказал Рейтерович.

В дальнейшем нужно тщательно следить за ситуацией, ведь непонятно, как именно ситуация будет дальше развиваться. Уже известно, что Дуров находится под следствием из-за отказа сотрудничать в расследовании киберпреступлений и финансовых преступлений в телеграмме.

Такие проблемы характерны для любой соцсети. Многие соцсети проходили через это. Но достигали баланса во взаимоотношениях с властью. Они принимали правила регулирования, которые шли от отдельных правительств или того же ЕС в целом. Те, которые сознательно игнорировали, имели проблемы не криминального характера, а экономического. То есть штрафы и так далее,

– заметил Рейтерович.