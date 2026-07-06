"Творил государство": политтехнолог предположил, будет ли Зеленский баллотироваться на возможных выборах

На фоне успешных операций Украины и смелой риторики в отношении конфликта с Польшей – рейтинг Владимира Зеленского вырос. Украинцы объединяются вокруг президента, и так бывает всегда, когда мы видим победы нашего государства.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Юрий Подорожний, пояснил, что рейтинг Зеленского действительно ситуативно растет. Можно вспомнить, насколько высоким он был после его визита в Белый дом в феврале 2025 года и спора с Дональдом Трампом.

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Будет ли Зеленский баллотироваться на возможных выборах?

По словам политтехнолога, такое положение дел носит ситуативный характер и кардинально не влияет на рейтинг. Стоит помнить, что многие опросы не являются достоверными, их проводят по заказу определенных кандидатов. Поэтому сейчас опираться на социологию сложно.

Я уверен, что Зеленский будет баллотироваться на пост президента. Здесь нужно понимать психологию. Ведь Владимир Зеленский создавал государство, он не сможет психологически отказаться от решения баллотироваться,

– подчеркнул Юрий Подорожний.

Для него самый сложный период наступит тогда, когда начнутся переговоры. Понятно, что любой переговорный процесс предполагает уступки. Точно так же рейтинги будут падать и у главы Кремля, если он пойдет на сделку.

Таким образом, сейчас в зависимости от ситуации рейтинг может падать или расти, но это не кардинальные и окончательные изменения. Когда-то похожая ситуация была с Валерием Залужным. Сегодня он активно не появляется в информационном пространстве, не проводит медийных акций, соответственно о нем не говорят СМИ. Все это сказывается на рейтинге.

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"Мы сможем четко оценить ситуацию, когда состоятся выборы. Именно они точно покажут, кто на каком месте рейтинговой таблицы находится", – подытожил политтехнолог.

К слову, Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина работает над тем, чтобы обеспечить быстрое и справедливое завершение войны. Это стало главной темой его беседы с Дональдом Трампом 4 июля. Украинский президент подчеркнул, что решимость Америки будет иметь решающее значение в мирном процессе.