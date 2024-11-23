Есть ли рекрутинг в подразделение CODE 92 и почему стоит идти служить туда: военные рассказали

Подразделение CODE 9.2 является одним из самых результативных в ВСУ. В это подразделение также ведется рекрутинг – то есть все желающие могут найти вакансии, которые им подходят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Мстислава Баника – командира отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, роты ударных БпЛА CODE 9.2 в составе 92-й бригады.

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Как можно присоединиться к CODE 9.2

Мстислав Баник отметил, что подразделение CODE 9.2 является частью штурмового батальона и выполняет совместные задачи с пехотой и артиллерией.

Сейчас наши вакансии можно найти на LobbyX, а также в Дии и Резерв+. Насколько мне известно из количества заявок, мы один из топ-подразделений, куда люди хотят идти служить,

– рассказал военный.

По словам Баника, не стоит откладывать выбор подразделения, потому что повестка может найти человека раньше, чем он успеет взять отношение или откликнуться на вакансию.

Почему стоит идти служить в CODE 9.2? Мы работаем на результат. И у нас нет армейщины, которую многие боятся. И это справедливо, потому что существует бюрократия и вообще армия имеет определенный портрет не юзер-френдли сферы. Для нас важно здоровье и жизнь каждого побартима и ради этого построено очень много процессов,

– отметил Мстислав Баник.

Он отметил, что после подачи заявки или персонального обращения также будет собеседование. В случае Мстислава Баника, такое собеседование проводил непосредственно командир, после чего военный прошел отбор в "лучшее подразделение ударных БпЛА".