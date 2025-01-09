Креатив не заставит рискнуть жизнью: что важно осознать о рекрутинге

Рекрутинг в "Азове" действует более 7 лет. Мы были первопроходцами: мы экспериментировали, боролись с бюрократией, думали над рекламой. Яркие баннеры, профессиональные фотосессии, эмоциональные видео – мы испробовали все.

Самые важные вещи требуют самых простых слов

Сегодня, когда каждый метр украинских городов заполнен патриотическими призывами, а ленты соцсетей пестрят кадрами с передовой, мы теряем способность видеть главное. Об этом заявил Святослав Паламар "Калина", информирует 24 Канал.

Читайте также Если командиры будут волноваться за рейтинги – нам конец: что не так с инициативой Минобороны

Наша страна балансирует на грани выживания, наши собратья нуждаются в ротации, а фронту необходимо подкрепление – время отбросить маркетинговые уловки!

Мы могли бы показать вам героические фото наших бойцов. Могли бы написать трогательный текст о том, как важно защищать страну. Могли бы снять эпическое видео о том, как выглядит война. Но сейчас время изменилось.

В новой рекламной кампании "Азова" мы убрали все лишнее и оставили только текст. Без картинок. Без спецэффектов. Без лишнего пафоса.

Не ищите здесь скрытых месседжей: политики или обесценивания рекламных кампаний других подразделений. Мы все сейчас делаем одно дело. Просто каждый ищет свой путь достучаться до сердец украинцев. Наш путь – это честность и простота.

Потому что никакие креативы не заставят человека рискнуть жизнью. Это решение может прийти только изнутри.

Военные устали воевать и параллельно думать, как убедить сограждан защищать свою землю. Военные не должны просить о помощи. Не должны придумывать креативы, чтобы достучаться до твоей совести. Не должны соревноваться за твое внимание с рекламой кофе или нового телешоу.

Поэтому мы просто напоминаем: важны действия, а не слоганы!