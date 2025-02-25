На одного пехотинца надо еще шесть бойцов: Сазонов назвал актуальные вакансии в 41 ОМБр

В Силах обороны Украины уже давно работает рекрутинговая система. Можно найти для себя ту должность, которая больше всего подходит.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, на одного пехотинца нужно буквально еще минимум 6 человек, которые будут ему помогать.

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Куда можно податься в 41 бригаду ВСУ

Как рассказал Сазонов, быть пехотинцем – действительно тяжелая и важная работа. Тяжелее, вероятно, только быть штурмовиком.

На одного пехотинца нужно не менее 6 человек, которые будут ему помогать. Тут речь идет как об огневой поддержке, так и о снабжении.

Это – пулеметчики, гранатометчики, артиллерия, пилоты FPV-дронов, пилоты разведывательных дронов и так далее. Я служу в роте огневой поддержки. Наша задача – сделать огневой вал между позициями врага и нашими позициями, чтобы наш пехотинец вообще врага не увидел. Это – идеальная картина,

– отметил Сазонов.

В Силы обороны Украины нужны люди совершенно разных специальностей. Вакансии в 41 ОМБр и боевой путь этой бригады можно посмотреть по ссылке на платформе Lobby X. В частности нужен водитель, оператор БпЛА, гранатометчик, стрелок-снайпер и т.п.