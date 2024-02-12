Пространство полностью без повесток: во Львове открыли Центр рекрутинга украинской армии

Во Львове открылся первый Центр рекрутинга украинской армии. Это пространство, в котором будут оказывать помощь тем, кто хочет помочь ВСУ – но там не будут вручать повестки.

Проект поможет украинцам найти свое место в армии найти свое место в армии в зависимости от тех умений, которые они уже имеют. ВСУ нужны медики, программисты и другие профессии – не только военные.

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Новый подход к рекрутингу

Во Львове 12 февраля открыли первый в Украине центр рекрутинга украинской армии. Это пилотный проект Министерства обороны Украины совместно с Львовским городским советом. Расположено пространство по адресу улица Костя Левицкого, 67.

На месте можно будет узнать обо всех актуальных вакансиях в Вооруженных Силах. В то же время центр рекрутинга не имеет никакого отношения к ТЦК. В этом месте не будут вручать повесток, а только предоставлять консультации. Ежедневно там будут работать 5 рекрутеров, которые будут консультировать всех желающих.

Часто среди желающих пойти в армию есть колебания из-за того, что они не смогут себя реализовать по той специальности, который они знают лучше всего. Вы можете быть медиком, программистом, логистом или любым другим специалистом,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время Садовый отметил, что вклад каждого важен для победы Украины. Он выразил благодарность Министерству обороны за возможность запустить этот пилотный проект именно во Львове.

Во Львове открыли Центр рекрутинга украинской армии / Львовский ТЦК, Андрей Садовый

Что известно о рекрутинге в Украине