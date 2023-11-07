Об этом рассказал адвокат и руководитель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев, информирует 24 Канал. Он отметил, что пример рекрутинговой политики есть во Львове.
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"Пример 3-й штурмовой. Не только во Львове, но и в других городах, где открываются офисы. Продолжается набор так, как это должно быть – люди проходят собеседование. Им рассказывают, отвечают на их вопросы", – сказал адвокат.
По его словам, фактически рекрутинговые центры должны частично убрать функции ТЦК, ведь они работают почти в режиме центров предоставления административных услуг. А они существенно изменили свой государственный подход. В частности, там снизился уровень коррупции.
Поэтому, уверен руководитель Чугуевской правозащитной группы, рекрутинговые центры как раз и могут изменить подход и формат в государстве.
Когда особу не просто отлавливают на улице, а когда особа сама приходит, проходит собеседование со специалистом. И после этого уже проходит обучение и соответствующую службу. И воюет она мотивированно. У неё не возникает мыслей "как там придумать, найти какое-нибудь основание для освобождения от военной службы",
– подчеркнул Роман Лихачев.
Мобилизация в Украине: главное
- В Украине планируется запустить смарт-мобилизацию. Так люди самостоятельно смогут выбирать специальность для службы в армии. Все, чтобы быть более эффективными в армии. Эксперимент хотят начать примерно через месяц.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что нужно расширить категорию граждан, которых могут призвать на обучение или мобилизацию. Кроме единого реестра призывников, в Украине также вводится "боевая стажировка". Так недавно мобилизованные и обученные военные будут направляться для подготовки в опытные фронтовые подразделения.
- В Минобороны напомнили, что начала действовать электронная очередь для прохождения военно-врачебной комиссии. Она доступна в военных поликлиниках. Так военнослужащие смогут заранее и удаленно записываться к профильным специалистам.