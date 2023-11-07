Про це розповів адвокат та керівник Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що приклад рекрутингової політики є у Львові.

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"Приклад 3-ї штурмової. Не лише у Львові, але й в інших містах, де відкриваються офіси. Триває набір так, як це повинно бути – люди проходять співбесіду. Їм розповідають, відповідають на їхні питання", – сказав адвокат.

За його словами, фактично рекрутингові центри повинні частково прибрати функції ТЦК, адже вони працюють майже в режимі центрів надання адміністративних послуг. А ЦНАПи суттєво змінили свій державний підхід. Зокрема, там суттєво знизився рівень корупції.

Тому, переконаний керівник Чугуївської правозахисної групи, рекрутингові центри якраз й можуть змінити підхід та формат в державі.

Коли особу не просто відловлюють на вулиці, а коли особа сама приходить, проходить співбесіду з фахівцем. І після того вже проходить навчання й відповідну службу. І воює вона вмотивовано. У неї не виникає думок "як там придумати, знайти якусь підставу для звільнення від військової служби",

– наголосив Роман Лихачов.

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