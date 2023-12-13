Минобороны начало сотрудничество с четвертой компанией для рекрутинга в ВСУ: о ком идет речь

В Украине продолжается кампания рекрутинга в ВСУ. Ожидается, что благодаря этому удастся привлечь в Вооруженные силы Украины мотивированных военных. Это позволит более эффективно давать отпор врагу.

Рекрутинг предусматривает военную службу по контракту. Ранее в Минобороны отметили, что Силы обороны сегодня являются едва ли не самым большим работодателем.

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Кто стал новым партнером Минобороны на рынке рекрутинга

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко подписали документ о сотрудничестве, сообщили в Министерстве обороны.

Также там отметили: компания Olx.ua – уже четвертая из компаний, с которыми будет работать МО. Первые три – это Lobby X, Work.ua и Robota.ua.

По словам Натальи Калмыковой, представители бизнеса таким образом подтверждают патриотическую позицию и "предлагают свои возможности для этого дела". Она считает, что рекрутинговый проект показывает первые положительные результаты, и призывает присоединяться другие онлайн-платформы к сотрудничеству.

Ищут не только солдат

Мы с "OLX Работа" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарях и т.д. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а по специальности,

– говорит директор Olx.ua Екатерина Онищенко.

В Минобороны сообщили, что на партнерских интернет-площадках в сети размещено уже более тысячи должностей в Силах обороны, а отзывов – десятки тысяч. Там считают, что заинтересованность вакансиями в ВСУ растет.

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Третья штурмовая также ищет людей

Ранее мы писали о том, что 3 ОШБр вышла из-под Бахмута на восстановление. Бригада выложила список вакансий и требования к соискателям. Кто нужен в 3 ОШБр, как попасть в Третью штурмовую и какую физическую подготовку нужно иметь – читайте по линку.