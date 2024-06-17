Россияне перевозили на ней оружие: "Атеш" совершил диверсию на железной дороге возле Смоленска
Источник:"Атеш"
Агент движения "Атеш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи Смоленска. Эта колея является важным транспортным коридором, связывающим центральную часть России с северо-западными регионами.
В воскресенье вечером, 16 июня, партизаны отчитались об успешной операции. От работы соответствующего пути и релейного шкафа зависела деятельность таких вражеских компаний, как "Транснефть", "Газпром" и "Ростех".
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Возле Смоленска уничтожили релейный шкаф
Известно, что железная дорога в районе Смоленска обеспечивала для россиян производство и перемещение военной техники, кроме того, что в целом была важным логистическим узлом.
Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле Смоленска. Путь в этом районе является важным транспортным коридором,
– говорится в сообщении партизан.
По координатам 54.42472, 32.13178 – опубликованным партизанским движением "Атеш" – можно найти на карте, где была совершена диверсия на железной дороге в районе Смоленска.
Где именно партизаны совершили диверсию на железной дороге: смотрите на карте от Google maps
Что такое релейный шкафЭто электрический шкаф, который содержит реле, электрический переключатель, и другие устройства для управления электрическими системами и их защиты. Часто релейный шкаф используется на железной дороге для автоматизации сигнализации и безопасности движения поездов.
Вблизи Смоленска подожгли релейный шкаф: смотрите видео "Атеш"Обратите внимание! Ежедневно в ряды партизан присоединяется россияне, которые стремятся остановить преступный режим Кремля и вернуться к мирной жизни. Сделать это можно по ссылке, отправив соответствующее сообщение.
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Проблем у россиян становится больше: последнее
- В ночь на 17 июня в Липецкой и Воронежской областях России раздавались взрывы. Оккупанты впоследствии сообщили об атаке беспилотников на регионы. Вероятно, под прицелом было ОАО "Липецкий трактор".
- За пару дней до этого около 70 украинских дронов атаковали российскую авиабазу "Морозовск" в Ростовской области. Об успешной операции отчитался начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
- В то же время партизаны из "Атеш" заявляли, что провели разведку на аэродроме "Херсонес" в Крыму. Проукраинским агентам удалось собрать важные данные о блиндажах, патрульных войск и радиолокационной станции Кремля.