Прорабатывается проект: в КГГА ответили, будут ли закрывать станции "Почайна" и "Тараса Шевченко"
Источник:КГГА
В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о закрытии станций метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на ремонт.
В КП "Киевский метрополитен" отметили, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано.
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Остановки движения не будет
Капитальный ремонт планируют выполнять без остановки движения поездов.
Согласно тендеру по разработке проектной документации, состоявшегося в ноябре 2023 года, прорабатывается рабочий проект планового капитального ремонта между этими станциями без остановки движения поездов,
– отмечают в столичной подземке.
В то же время окончательные проектные решения будут определены уже после прохождения государственной экспертизы.
В КГГА заверили, что пассажиров заблаговременно информировать о начале капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена.
В Киеве частично перекрыли Северный мост
- Из-за проведения ремонтных работ в столице частично ограничили движение транспорта по Северному мосту. Изменения продлятся с 30 марта по 15 июня.
- Неудобства для киевлян связаны с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева "Киевавтодормост".
- Ограничения движения касаются направления с левого на правый берег в правой части проезда сооружением с перекрытием полосы движения общественного транспорта.
- Кроме Северного моста, ремонта требует мост Метро в Киеве, который соединяет два берега Днепра. Именно по этому мосту пролегает "красная" ветка метрополитена. В декабре 2023 года председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и требует капитального ремонта.