"Это очень трудно": на оккупированных территориях россияне серьезно усилили репрессии против детей

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики усиливают репрессии против проукраинских детей. Оккупанты пытаются запугивать семьи, угрожая лишением родительских прав.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что такие методы оккупанты применяют к семьям, которые отказываются играть по установленным россиянами правилам.

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Репрессии против детей

В школы на оккупированной части Херсонской области приходят так называемые российские "инспекторы по делам несовершеннолетних". Они проводят уроки под названием "Мы ответственны за свои поступки", цель которых – обнаружить и запугать учеников с проукраинской позицией.

Это влияние системное по учебным заведениям, которые сейчас вынужденно работают по российским стандартам и программам. Россияне подают это как якобы "заботу" о правах ребенка, но на самом деле это механизм воздействия на родителей и детей, чтобы они интегрировались в систему "русского мира",

– сказал Соболевский.

Подобные мероприятия проходят в учебных заведениях Каховки и окрестностей. Особенно оккупанты отмечают "ответственность" за распространение информации, которая дискредитирует "русский мир" или разоблачает преступления Кремля.

Людей системно и масштабно запугивают. Оккупанты угрожают лишением родительских прав и отправкой ребенка в интернат родителям, чьи дети не ходят в учебные заведения,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Кроме того, запугивают родителей, которые системно отказываются и не дают согласие на поездки их детей по территории России.

Обратите внимание! Российские оккупанты выпустили на Херсонщине пропагандистскую азбуку для детей. В ней пропагандисты пытаются навязать украинским детям ложь, например, о Кинбурнской косе. Говорится о том, что "Кинбурнская коса – песка в море полоса, Суворов отсюда гнал врагов, прочь от российских берегов".

Жизнь на оккупированной части Херсонщины

Украинцам, которые остаются на оккупированных территориях, трудно выживать в этих условиях. Прежде всего гуманитарная ситуация крайне сложная. В населенных пунктах, которые расположены за 20 – 25 километров от Днепра, в частности в Олешках, нет электроэнергии, водо-, газоснабжения.

Но хуже всего, что рядом российские военные, ведь в зоне боевых действий нет контроля со стороны полиции. Соответственно количество преступлений значительно увеличивается,

– добавил Соболевский.

Напомним, на оккупированной части Запорожья россияне собирали "активную" молодежь, чтобы научить их бороться с украинским "экстремизмом". Детей учили доносить на своих сверстников, которые считают себя украинцами или держат связь со свободной Украиной.