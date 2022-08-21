российские органы используют репрессии, – Чубаров сообщил, что фсб давит на крымских татар

С начала оккупации Крыма россией крымские татары подвергаются постоянным репрессиям. После 24 февраля давление оккупантов на крымскотатарский народ еще больше усилилось.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, в августе фсб начала новую волну задержаний крымских активистов.

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Как отметил Чубаров, это нужно оккупантам, чтобы контролировать настроения и поведение населения оккупированного полуострова.

Через Крым перебрасывается большое количество военной техники. Также через полуостров назад в россию переправляют тела убитых российских военных. Люди видят все последствия войны, поэтому российские карательные органы в Крыму используют репрессии как способ контроля над крымским обществом,

– подчеркнул он.

Новые задержания крымских татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что в середине августа российские силовики за 1 день провели обыски в 6 семьях крымских татар в Джанкойском районе, 6 мужчин задержали.

Им предъявлены обвинения в причастности к террористическим организациям. Они сейчас в заключении, дальше будет так называемое "следствие" и суд. Это очередная группа крымских татар, которые могут быть приговорены к большим срокам заключения,

– отметил Чубаров.

Он добавил, что россия пытается подавить настроения крымских татар и вытеснить их за пределы Крыма. Для этого оккупанты "шьют" активистам дела по самым тяжелым статьям российского уголовного кодекса: диверсии, принадлежность к террористическим организациям и посягательства на территориальную целостность российской федерации.

Месть за взрывы в Крыму

Чубаров не исключает, что российские власти попытаются "повесить" на задержанных крымских татар взрывы во временно оккупированном Крыму. Он также предположил, что будут новые задержания.

Оккупанты могут утверждать, что эти группы руководились якобы из соответствующих военных структур из Украины. Уже было сообщение, что задержанные "террористы", как их называют россияне, выполняли команды из Киева,

– сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

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