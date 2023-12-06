Госпожа посол в США предполагает, что решение в Конгрессе о помощи Украине будет негативным

В Конгрессе США могут не принять положительное решение о выделении финансирования в продолжение поддержки Украины.

Такое мнение высказала посол Украины в США Оксана Маркарова эфире телемарафона. По ее словам, причина всем известна – республиканцы и демократы не пришли к согласию в вопросе границы.

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В то же время Макарова подчеркнула, что важно, чтобы до Рождества законодатели в США приняли это решение, чтобы ВСУ могли получить оружие, а Киев – деньги и санкции, необходимые для продолжения борьбы. Именно для этого в Штатах работает украинская делегация.

Конечно, мы двигаемся в правильном направлении. Здесь есть основания для сдержанного оптимизма. Но мы еще не там, где хотели бы быть,

– отметила посол.

Что этому предшествовало