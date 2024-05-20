Каждое решение опаздывает на год, – Зеленский о помощи союзников

Владимир Зеленский заявил, что каждое решение, которое западные союзники принимают по помощи Украине, опаздывает примерно на год.

По мнению президента, поставки оружия от союзников являются "одним большим шагом вперед, но перед этим двумя назад".

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Решения принимаются слишком поздно

Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим опаздываем примерно на год,

– сказал Зеленский в интервью.

Глава государства предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно. Речь, частности, о сбивании российских ракет над украинской территорией.

Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять в небе,

– объяснил президент.

Страны НАТО могут сбивать вражеские цели

По словам президента, если союзники не могут быстро предоставить истребители F-16, страны НАТО могут использовать самолеты на своей территории для сбивания вражеских целей.

Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданских,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Запад может это сделать. Украина также ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием атаковать военные объекты на территории России. Однако пока нет положительного результата.

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