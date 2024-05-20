Каждое решение опаздывает на год, – Зеленский о помощи союзников
Источник:Reuters
Владимир Зеленский заявил, что каждое решение, которое западные союзники принимают по помощи Украине, опаздывает примерно на год.
По мнению президента, поставки оружия от союзников являются "одним большим шагом вперед, но перед этим двумя назад".
Читайте также Шансы будут очень высокие: Зеленский рассказал, как переломить ситуацию на поле боя
Решения принимаются слишком поздно
Каждое решение, к которому мы, а потом и все вместе, приходим опаздываем примерно на год,
– сказал Зеленский в интервью.
Глава государства предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более непосредственно. Речь, частности, о сбивании российских ракет над украинской территорией.
Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120 – 130 самолетов, чтобы противостоять в небе,
– объяснил президент.
Страны НАТО могут сбивать вражеские цели
По словам президента, если союзники не могут быстро предоставить истребители F-16, страны НАТО могут использовать самолеты на своей территории для сбивания вражеских целей.
Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданских,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, Запад может это сделать. Украина также ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием атаковать военные объекты на территории России. Однако пока нет положительного результата.
Военная помощь от союзников: последние новости
- Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призывает Париж разрешить Украине использовать французское оружие для ударов по российской территории.
- Министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил, что Британия предоставит Украине сто ракет для систем противовоздушной обороны. Он также призвал союзников ускорить предоставление военной помощи Украине.
- По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, именно страх со стороны свободного мира мешает поддержке Украины. Она уверена, что страны Запада не должны попадать в "ловушку страха".