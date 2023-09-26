Решение Ставки и снаряды для военных: Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский 26 сентября традиционно записал вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о решениях, принятых на Ставке Верховного Главнокомандующего.
Кроме того, Зеленский также рассказал и о поставках снарядов нашим военным. По его словам, сейчас это приоритетный вопрос для украинской власти.
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Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский отметил, что в этот день он провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В частности, на этой встрече обсудили несколько неотложных вопросов для нашей власти.
Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по Востоку, Югу, а также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем отличившимся украинским воинам!
– подчеркнул президент.
Другой вопрос, обсуждаемый на встрече – обеспечение наших военных снарядами. Зеленский подчеркнул, что это тема, которой наша власть занимается каждый день.
"Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего украинского производства. Это один из топовых приоритетов", – сказал он.
Украинский глава отметил, что на Ставке также было и отдельное совещание с Минстратегпромом, а также отдельный доклад разведки по ситуации в российском ВПК. Президент сказал, что из этого можно чётко увидеть, какие направления давления на Россию должны быть усилены.
Санкций недостаточно – будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России,
– подчеркнул лидер Украины.
В конце концов Зеленский заверил, что Украина будет работать с партнерами, чтобы закончить войну на условиях на основе нашей Формулы мира, которая вполне справедлива.
Зеленский обратился к украинцам 26 сентября: смотрите видео
Президент встретился с австрийскими гостями
Зеленский также встретился с главой Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он приезжал с официальным визитом в Украину.
"Подробно обсудили наши усилия, чтобы мировое большинство присоединилось к реализации Формулы мира. И я ценю, что Австрия готова присоединиться", – сказал президент.
Политики также обсудили европейское движение нашего государства. В частности, Зеленский проинформировал австрийца о реализации Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии и выразил надежду, что Австрия и дальше будет поддерживать украинскую европейскую интеграцию.
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Глава государства поблагодарил украинские службы
Президент подчеркнул, что каждые сутки российские террористы бьют по нашим городам и селам. Для этого оккупанты используют ракеты и беспилотники типа "Шахед".
Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, разные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков. И неизменно наши спасатели, полицейские, врачи, волонтеры, коммунальщики – все экстренные службы работают 24 на 7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру,
– сказал Зеленский.
Именно поэтому он решил поблагодарить людей, отличившихся в спасательных миссиях этой недели. В частности, в Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Зеленский отметил таких работников украинских служб:
- работников ГСЧС Одесской области: главного мастер-сержанта Алексея Жаборюка, сержанта Сергея Чобу и сержанта Александра Велева;
- работников Одесской полиции: полковника Вячеслава Барбу, майора Николая Перекрестова;
- пожарных Одесского филиала Администрации морских портов Украины: старшего пожарного Геннадия Майстренко, пожарного Андрея Когута;
- работников ГСЧС Украины в Полтавской области: сержантов Евгения Белокобыльского и Владимира Смыка, а также капитана Сергея Кириченко;
- полицию Полтавской области: старшего лейтенанта Антона Триголова и капитана Олега Никишу;
- врача бригады Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ксению Кушко и фельдшера Игоря Гевеля;
- полтавских волонтеров: Татьяну Шаховцеву и Игоря Штефана;
- работников ГСЧС Украины в Черкасской области: подполковника Дмитрия Мокиенко, главного мастер-сержанта Николая Олейника, сержанта Андрея Куцевола;
- черкасскую полицию: подполковника Владимира Брелаха, старшего лейтенанта Вадима Рубана;
- Черкасскую областную организацию украинского Общества Красного Креста и главу организации Юлию Холодную;
- врача скорой Александру Экзархо;
- черкасских коммунальщиков: Михаила Васильева и Дмитрия Задорожного.
Напоследок президент поблагодарил всех, кто без устали работает ради людей и выполняет свою работу. Он пожелал славы каждому и каждому, кто придает Украине силы, и всем тем, кто сражается за наше государство.