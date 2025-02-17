Решений принято не было, – Туск об итогах экстренного саммита лидеров ЕС

В Париже состоялся экстренный саммит стран ЕС, созванный Макроном в ответ на заявления Трампа. Дональд Туск подытожил это мероприятие.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Мнение Польши не изменилось, миротворцев не отправят

Как сообщил Туск, решений по Украине на саммите не принимали. Но не потому, что не хотели.

Во-первых, лидеры ЕС не желают принимать никаких решений по Украине без Украины. Они считают, что мир в Украине должен быть справедливым и длительным.

Во-вторых, саммит – это не орган, который может принимать решения. Такие встречи не заканчиваются решениями, обязательными к исполнению.

По словам польского премьера, встреча 17 февраля в Париже стала хорошим вступлением к будущим переговорам, саммит прошел "в атмосфере абсолютного согласия и единодушия".

Также Туск сказал, что Европа при Трампе должна стать более самостоятельной и радикально увеличить расходы на оборону. Но войска в Украину Польша не отправит.

Ранее мы писали о том, что Польша и Германия осторожны в вопросе отправки войск, потому что в этих странах скоро выборы. Но Европа стала лучше воспринимать идею Макрона о миротворцах.