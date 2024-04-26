Удобная мишень: продолжат ли республиканцы критиковать Байдена по поводу помощи Украине
В США 5 ноября 2024 года состоятся выборы президента. Главными оппонентами являются Джо Байден и Дональд Трамп. Республиканцы выражают недовольство политикой администрации Байдена относительно недостаточного контроля за финансовой помощью для Украины - это может отразиться на поддержке избирателей в предстоящей гонке за пост президента.
Критика, которую озвучивают республиканцы Байдену о поддержке Украины продолжается уже очень долго. Дмитрий Шеренговский, проректор УКУ и политолог, рассказал 24 Каналу, что такие обвинения будут звучать еще до конца выборов в США.
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"Сейчас Байден удобная мишень, поэтому в предвыборной гонке будут использовать любой аргумент", – отметил политолог.
Гонка на выборах в США
По данным опросов избирателей в США – Байден и Трамп получают почти одинаковое количество поддержки. Они будут бороться за каждый голос различными способами.
После того, как подписали закон о финансовой помощи Украине, Конгресс поставил задачу администрации Байдена за 60 дней представить план того, как Соединенные Штаты Америки в дальнейшем должны помогать Украине.
В сторону Белого дома одним из аргументов критики может стать то, что нет плана победы Украины, или он будет казаться недостаточно основательным. Мы видим, что начинаются внутренние баталии,
– отметил Шеренговский.
Проблема для Украины
Политолог подчеркнул, что в США этот бюджетный год заканчивается в октябре 2024 года. Помощь для Украины утверждено – оружие и финансирование будут поступать.
Однако неизвестно, что будет в следующем бюджетном году. Будет ли какой-то компромисс до выборов США – очень сомнительно. Мы в неопределенной ситуации. Несмотря на взаимные обвинения в двух партиях Соединенных Штатов Америки, нам придется выстраивать мостики между обеими,
– сказал Дмитрий Шеренговский.
Помощь США для Украины
- Палата представителей США 20 апреля поддержала решение о передаче Украине более 60 миллиардов долларов помощи. Во время заседания проходило рассмотрение правок – их все отклонили. Стоит отметить, что они были негативными для нашего государства.
- США готовят Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиарда долларов. Новый пакет помощи включает возможности для поддержки насущных потребностей Украины: ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.
- Вечером 24 апреля американский президент Джозеф Байден подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Уже вскоре США пришлют в Украину помощь, которая нужна для дальнейшей борьбы. Американский президент ранее неоднократно подчеркивал,, что хочет сделать все, чтобы как можно скорее продвинуть этот пакет помощи.