Козырный туз для Украины, – политтехнолог о плане от республиканцев Конгресса США
Республиканцы Палаты представителей США обнародовали документ под названием "Предлагаемый план победы в Украине". Наличие этого плана пойдет на пользу украинской дипломатии.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украина может ссылаться на этот документ как относительно республиканцев, так и демократов.
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Украина может ссылаться на этот план
Михаил Шейтельман отметил, что "Предлагаемый план победы в Украине" был написан еще 15 ноября. По-видимому, он распространялся внутри республиканской партии в Конгрессе США.
Этот план – не просто какое-то политическое заявление. Это подробно разработанный документ. Такого не было на Западе за все время войны. Это план, в котором пройдена вся история нашей войны, ошибок, недоработок Запада, в основном США, что-то не вовремя дали, не предоставили вообще, а чего-то недостаточно,
– сказал он.
Как подчеркнул политтехнолог, этот документ был представлен за 4 дня до начала внутренних выборов в Республиканской партии. Это немаловажный момент. Также в документе восхваляют экс-лидера США Дональда Трампа и пишут о недоработке президента Джо Байдена.
"Сейчас важные последствия. Этот документ – это козырный туз для украинской дипломатии. Потому что мы можем предъявлять его и тем, и другим. Республиканцы голосуют против нас? Вот ваш отчет. А Байден под давлением этого отчета будет вынужден делать решительные шаги по поддержке Украины. Мы теперь можем на это ссылаться", – убежден Шейтельман.
"Предлагаемый план победы в Украине": коротко
- Три ключевых комитета Конгресса США представили документ, который осуждает действия администрации Джо Байдена и требует от него решительных действий относительно помощи Украины. Документ под названием "Предлагаемый план победы в Украине" был разработан еще в конце 2023 года, но активно обсуждать его начали только сейчас.
- Документ содержит пять разделов, которые описывают угрозу России и ее союзников, а также стратегию победы Украины. В нем пишут также о промедлении Байдена в предоставлении оружия Украине.
- Авторы плана считают, что США должны ответить на глобальную угрозу, которую представляют Россия, Китай и Иран, и что победа Украины является ключевой для защиты американских интересов. Они критикуют стратегию Байдена как "проигрышную" и призывают к немедленному предоставлению Украине необходимого оружия.
- Кроме того, конгрессмены также отмечают усиление санкций против России, передачу Украине замороженных российских активов и необходимость контроля за американской помощью.