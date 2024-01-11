Козырный туз для Украины, – политтехнолог о плане от республиканцев Конгресса США

Республиканцы Палаты представителей США обнародовали документ под названием "Предлагаемый план победы в Украине". Наличие этого плана пойдет на пользу украинской дипломатии.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Украина может ссылаться на этот документ как относительно республиканцев, так и демократов.

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Украина может ссылаться на этот план

Михаил Шейтельман отметил, что "Предлагаемый план победы в Украине" был написан еще 15 ноября. По-видимому, он распространялся внутри республиканской партии в Конгрессе США.

Этот план – не просто какое-то политическое заявление. Это подробно разработанный документ. Такого не было на Западе за все время войны. Это план, в котором пройдена вся история нашей войны, ошибок, недоработок Запада, в основном США, что-то не вовремя дали, не предоставили вообще, а чего-то недостаточно,

– сказал он.

Как подчеркнул политтехнолог, этот документ был представлен за 4 дня до начала внутренних выборов в Республиканской партии. Это немаловажный момент. Также в документе восхваляют экс-лидера США Дональда Трампа и пишут о недоработке президента Джо Байдена.

"Сейчас важные последствия. Этот документ – это козырный туз для украинской дипломатии. Потому что мы можем предъявлять его и тем, и другим. Республиканцы голосуют против нас? Вот ваш отчет. А Байден под давлением этого отчета будет вынужден делать решительные шаги по поддержке Украины. Мы теперь можем на это ссылаться", – убежден Шейтельман.

"Предлагаемый план победы в Украине": коротко