Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Україна може посилатись на цей документ як щодо республіканців, так і демократів.
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Україна може посилатись на цей план
Михайло Шейтельман зазначив, що "Пропонований план перемоги в Україні" був написаний ще 15 листопада. Очевидно, він поширювався всередині республіканської партії у Конгресі США.
Цей план – не просто якась політична заява. Це детально розроблений документ. Такого не було на Заході за весь час війни. Це план, у якому пройдена вся історія нашої війни, помилок, недопрацювань Заходу, здебільшого США, що щось не вчасно дали, не надали взагалі, а чогось недостатньо,
– сказав він.
Як підкреслив політтехнолог, цей документ представили за 4 дні до початку внутрішніх виборів у Республіканській партії. Це важливий момент. Також у документі вихваляють екслідера США Дональда Трампа та пишуть про недопрацювання президента Джо Байдена.
"Зараз важливі наслідки. Цей документ – це козирний туз для української дипломатії. Тому що ми можемо пред'являти його і тим, і іншим. Республіканці голосують проти нас? Ось ваш звіт. А Байден під тиском цього звіту буде змушений робити рішучі кроки щодо підтримки України. Ми тепер можемо на це посилатись", – переконаний Шейтельман.
"Пропонований план перемоги в Україні": коротко
- Три ключові комітети Конгресу США представили документ, який засуджує дії адміністрації Джо Байдена та вимагає від нього рішучих дій щодо допомоги України. Документ під назвою "Пропонований план перемоги в Україні" був розроблений ще в кінці 2023 року, але активно обговорювати його почали лише зараз.
- Документ містить п'ять розділів, які описують загрозу від Росії та її союзників, а також стратегію перемоги України. У ньому пишуть також про зволікання Байдена у наданні зброї Україні.
- Автори плану вважають, що США повинні відповісти на глобальну загрозу, яку становлять Росія, Китай та Іран, і що перемога України є ключовою для захисту американських інтересів. Вони критикують стратегію Байдена як "програшну" і закликають до негайного надання Україні необхідної зброї.
- Крім того, конгресмени також наголошують на посиленні санкцій проти Росії, передачі Україні заморожених російських активів та необхідності контролю за американською допомогою.