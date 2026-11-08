Демократы одержали победу, а Венс стремится занять место Трампа: эксклюзивное интервью со Скоттом Лукасом

Профессор международной политики в Институте Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. В ходе беседы обсудили последствия промежуточных выборов в США, попытки реализации дизельного соглашения между Трампом и Путиным, а также политические амбиции Джей Ди Венса.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах стало серьезным ударом для Дональда Трампа. Демократы получили больше рычагов влияния в Конгрессе, однако это не означает, что Белый дом вдруг изменит курс в отношении Украины. Внешняя политика США остается в руках президента и его ближайшего окружения, которое до сих пор демонстрирует приверженность договоренностям с Кремлем.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу профессор международной политики Института Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас объяснил, чего ожидать от новой конфигурации сил в Конгрессе, почему попытки реализовать "дизельное соглашение" Трампа и Путина натолкнулись на препятствия, есть ли перспективы у переговоров в Абу-Даби, а также почему Джей Ди Венс уже фактически готовится к президентским выборам 2028 года.

Как поражение республиканцев может повлиять на политику США в отношении Украины

Давайте обсудим события в Соединенных Штатах и этот унизительный удар для Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Как это может повлиять на внешнюю политику США в отношении Украины, помощь Украине в сфере безопасности и "дизельное соглашение" Трампа и Путина?

Безусловно, у демократов теперь есть явное большинство в обеих палатах Конгресса – по крайней мере, 54 из 100 мест в Сенате. Есть еще две гонки, в которых они могут победить: на Аляске и в Миссисипи. Это довело бы их число до 56. Прогнозируемое большинство в Палате представителей составляет 87 мест.

Это довольно существенно, учитывая, что еще несколько недель назад мы считали эти выборы очень напряженными, с непредсказуемым исходом большинства. Но я считаю, что мы должны быть осторожны в отношении того, что это означает для поддержки Украины со стороны США или возобновления этой поддержки.

Во-первых, новый Конгресс приступает к работе только 3 января. Так что у нас есть почти два месяца до этого момента. Во-вторых, внешняя политика сейчас, совершенно очевидно, в практике США находится в руках исполнительной власти, Белого дома.

И, конечно, ближайшее окружение Трампа в последние недели проявляло крайне враждебное отношение к Украине через его посланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, в частности, из-за десятков миллиардов долларов бизнес-сделок, которые предлагает Кремль.

Таким образом, на данный момент нет никаких перспектив того, что лагерь Трампа вдруг скажет: "Мы потерпели это большое поражение. Нам нужно приостановить обсуждение этих соглашений с россиянами. Нам нужно действовать жестче по отношению к Москве, чтобы добиться прекращения огня на текущей линии фронта".

Полный разговор со Скоттом Лукасом: смотрите видео

Вместо этого, я думаю, первым сигналом о том, что будет делать команда Трампа, станет то, что на следующей неделе они проведут эти переговоры, возможно, в Абу-Даби в ОАЭ, с участием представителей Украины и России. В этот момент мы сможем получить сигнал после переговоров о том, насколько Виткофф и Кушнер благосклонны к идее прекращения огня на нынешней линии фронта, но пока никаких признаков этого нет.

Так, например, президент Зеленский сообщил, что беседовал с Виткоффом и Кушнеромв течение 90 минут. Он сказал, как я понимаю, цитирую: "Очень содержательная дискуссия", но никаких деталей не было предоставлено. Он не смог предложить ничего, что свидетельствовало бы об изменении позиции американцев.

Если здесь и есть более общий признак, если не надежды, то возможности, то это то, что Конгресс более склонен к поддержке Украины, чем ближайшее окружение Трампа. Мы видели это на примере законопроекта о санкциях, точнее о пошлинах, которые ввели бы 500-процентную пошлину на Россию и 100-процентную – на каждого из ее пяти основных клиентов.

Но, конечно, когда этот законопроект, который называют законом Грема в честь покойного сенатора Линдси Грема, был принят в сентябре, Дональд Трамп подписал его, но отказался выполнять.

Станет ли новый Конгресс сопротивляться этому и скажет: "Нет, вы должны это сделать. Это закон. Вы должны сопротивляться этому"? Или новый Конгресс скажет, что закупки дизельного топлива из России не разрешены? На самом деле они являются незаконными, поскольку существует закон 2022 года, запрещающий любой импорт российских энергоносителей – нефти или газа – в Соединенные Штаты.

Увидим ли мы давление не только на Трампа, но и, скажем, на его министра обороны Пита Хэгсета? Чтобы они объяснили, почему была отключена система раннего разведывательного предупреждения Starshield и почему блокируется передача оборудования и оружия, включая системы ПВО Patriot, от союзников по НАТО.

Думаю, единственное, что мы можем сказать как некий обнадеживающий знак на данный момент, заключается в том, что отчасти, поскольку лагерь Трампа ослаб, другие части администрации США и, собственно, политические и деловые круги США в целом действуют более жестко в отношении России.

И я думаю, признаком этого сегодня является то, что Россия не смогла поставить то дизельное топливо, что Дональд Трамп согласился закупить. Два из четырех танкеров сейчас даже не направляются в Соединенные Штаты. Они идут в другом направлении. А третий, судя по всему, находится в режиме ожидания, пытаясь выяснить, сможет ли он попасть в Соединенные Штаты.

Почему "дизельная сделка" Трампа и Путина натолкнулась на проблемы

Вы только что упомянули сообщение Financial Times о танкерах, отклоняющихся от своих запланированных маршрутов из-за, вероятно, страха наказания со стороны Конгресса, санкций и правовых проблем. Означает ли это, что мировые компании и корпорации, страховщики, просто боятся выполнять это соглашение Трампа и Путина, потому что знают, что в следующем году к власти придет новый Конгресс, который может принять закон о запрете импорта российского дизельного топлива в США, и даже может применить санкции, ведь поступали сообщения о том, что конгрессмены направляли письма администрации портов и банкам США относительно возможного дальнейшего расследования?

Я думаю, вы абсолютно правы, даже не заходя дальше. Дело не в том, что демократы могут принять закон о запрете этих поставок российского дизельного топлива. Закон уже существует. Импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты уже является незаконным.

Вот почему согласие Трампа на их закупку является таким дерзким не только по отношению к Конгрессу, но и с точки зрения правовой позиции.

Если только он не докажет, что существует исключение, что должно быть отступление от закона, а он, безусловно, на данный момент об этом не просил. Возникает серьезный вопрос: сможет ли он избежать ответственности за это? И, по крайней мере, возникает достаточно вопросов о том, почему эти танкеры развернулись или остановились, ожидая дальнейших указаний.

Еще более поразительно то, что оба танкера, которые развернулись в сторону от Соединенных Штатов, находились под санкциями. Один из них принадлежал Гонконгу, другой – России. Поэтому вопрос о том, почему США вообще имеют дело с танкерами, подпадающими под санкции, очевиден.

И да, я думаю, что страховщики, судовладельцы, финансовые компании, которые могут быть вовлечены в эти операции, все они понимают, что здесь есть большой риск: что суд может признать это незаконной операцией, и поэтому грузы могут быть конфискованы, а вы можете потерять свои деньги. По крайней мере, я надеюсь, что именно к этому мы и придем.

Интересно, что в последние дни со стороны администрации было очень мало разговоров о закупках российского дизельного топлива. Возвращаясь к мысли, что это абсолютно необходимо, возвращаясь к мысли, что они считают это законным.

Поэтому я довольно полон надежд. Я довольно полон надежды, что, по крайней мере, эта конкретная инициатива Трампа по закупке российского дизельного топлива, которая почти не помогает рынку дизельного топлива в Соединенных Штатах, но приносит России миллиарды долларов, не будет реализована сейчас.

Почему ожидать от переговоров в Абу-Даби

А что насчет мирных переговоров? Сейчас у нас запланирована следующая встреча в Абу-Даби 10–11 ноября с представителями Соединенных Штатов, специальным посланником Трампа, украинской делегацией, и, вероятно, к нам присоединится также российская делегация. Каковы ваши ожидания на данный момент? Считаете ли вы, что Трамп и в дальнейшем будет таким же активен в этих мирных усилиях, или нам следует ожидать, что мы, возможно, видим просто последние "круглые столы" с этой командой?

Есть так много вопросов по поводу этой встречи на следующей неделе в Абу-Даби. Думаю, во-первых – какова здесь повестка дня? Это просто ознакомительная беседа? "Хорошо, мы снова сядем за стол переговоров, впервые за почти девять месяцев".

Или это будет встреча с реальной повесткой дня и вопросами, вынесенными на обсуждение? И если да, то что это за вопросы?

Мы знаем, что в начале сентября посланник Дональда Трампа, девелопер Стив Виткофф, и его зять Джаред Кушнер продвигали идею частичного прекращения огня, а именно энергетического перемирия. Но, конечно, мы также знаем, что проблема этого энергетического перемирия заключалась в том, что речь шла просто о "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод".

А в России много нефтеперерабатывающих заводов. В Украине только один, который на самом деле не работает на полную мощность. Поэтому это было несбалансированное предложение.

Теперь, вернутся ли они за стол переговоров с настоящим энергетическим перемирием, которое предусматривает прекращение атак на все энергетические объекты, не только на нефтеперерабатывающие заводы, но и на объекты, жизненно важные для электросети, таких как теплоэлектростанции и гидроэлектростанции? Будет ли в их повестке дня прекращение огня, предложение о прекращении огня? Будет ли оно основано на текущей линии фронта или позволит россиянам захватить еще больше украинской территории?

Поэтому мы на самом деле не имеем ни малейшего представления о том, каким будет содержание, какова будет суть этих переговоров. И это возвращает нас к фундаментальной причине, почему у нас нет прогресса в политической части переговоров.

Прогресс есть в военной части, но в политической части переговоров его нет, потому что россияне не хотят прекращения огня по текущей линии фронта. Они настаивают на своих максималистских требованиях, а именно: отдайте нам остальную часть Донбасса, Донецкую область, иначе мы не прекратим свои атаки.

А если россияне говорят, что это так называемая "специальная военная операция", что у них есть определенные требования, что они должны получить больше территорий, вы говорите россиянам: "Нет, мы вам такого не говорили. Мы сказали: согласитесь ли вы на прекращение огня на текущих линиях фронта?". Именно так это и должно происходить.

Думаю, на данном этапе стоит рассматривать эти переговоры лишь как вступительные, а дальше посмотрим, есть ли возможность их продвинуть.

Зачем Кремль использует тему Олешек и встречу с Меланией Трамп

Катастрофа в Олешках показала истинное лицо так называемого "русского мира". Какова роль Мелании Трамп в этом процессе?

Так, это действительно важный вопрос, который стоит разобрать на нескольких уровнях. Первый – это поговорить о реальности политики и политическом театре.

Реальность политики здесь заключается в том, что россияне фактически использовали этих мирных жителей в качестве живого щита, средства сдерживания украинских атак. Там оставалось почти 2 тысячи жителей Олешек. Месяцами они страдали от крайней нищеты, нехватки еды, лекарств и других припасов, потому что россияне конфисковывали помощь, которую им этой осенью сбрасывали украинские силы.

Итак, насколько я понимаю из слов людей, знакомых с ситуацией, помогло выйти из тупика, то есть заставить россиян разрешить эвакуацию гражданских, вмешательство Папы Римского, Папы Льва XIV. Именно после его вмешательства состоялись переговоры, которые, скажем так, активизировали диалог между господином Лубинцем, уполномоченным Верховной Рады по правам человека, и его российским коллегой.

И у нас есть соглашение. И я очень рад, что мы его достигли, потому что несколько сотен – мы не знаем точного количества. Украина и Россия не предоставили этих данных. Мелания Трамп говорит, что почти 800 гражданских лиц смогли покинуть Олешки, и многие из них вернулись в свободную Украину.

Им пришлось ехать через Россию, Беларусь, а затем возвращаться в свободную Украину. И теперь они могут получить что-нибудь поесть. Теперь они могут, по крайней мере насколько это возможно в условиях ночных российских атак, почувствовать хоть немного безопасности. Вот такая реальность политики, которая сложилась.

А театральная сторона политики заключается в том, что независимо от того, что сказала Мелания Трамп, и я уверен, что она интересуется судьбой этих мирных жителей, она не играла центральной роли в ходе переговоров.

Но в театре политики, если вы хотите заручиться поддержкой администрации Трампа или, по крайней мере, не дать ей перейти на другую сторону, вы говорите: Мелания Трамп замечательна. И Мелания Трамп – она должна получить награды за то, что сделала. И действительно, вчера президент Зеленский наградил Меланию Трамп вручил ей высокую украинскую награду за ее действия. Это театр политики.

Я понимаю, почему это было сделано. И россияне скажут то же самое. Мелания Трамп замечательная. Она миротворец. Она замечательная, потому что они хотят, чтобы ее муж был "в кармане" у Владимира Путина.

Теперь позвольте мне перейти к тому, что, на мой взгляд, очень интересно для дальнейшего развития этой беседы. И украинский омбудсмен господин Лубинец, и россияне приехали в Вашингтон на то, что, как я подозреваю, было церемонией чествования Мелании Трамп.

Там присутствовал главный финансовый советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Сейчас Кирилл Дмитриев не имел никакого отношения к переговорам по Олешко. Он не был вовлечен в переговоры по организации эвакуации. Так почему же Кирилл Дмитриев едет в США? Стал ли он вдруг большим гуманистом? И ответ, конечно, нет.

Кирилл Дмитриев, вероятно, находится в Вашингтоне, чтобы поговорить с другими людьми, такими как представители Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Кирилл Дмитриев находится там, чтобы протащить российские сделки на десятки миллиардов долларов, которые Москва предложила Кушнеру и Виткоффу в начале сентября. И они используют встречу с Меланией Трамп в качестве прикрытия, чтобы продвигать свою истинную повестку дня.

Суть сейчас в том, как Кремль пытается маневрировать в этой ситуации и выйти за пределы Олешко, чтобы вернуть переговоры на свои условия, а именно: мы даем вам бизнес-сделки, вы даете нам то, что мы хотим внутри Украины, а остальную часть страны держите в слабом положении.

Как Джей Ди Венс уже начал свою президентскую кампанию

Осветим также реакцию вице-президента США Джей Ди Венса на это унизительное поражение на промежуточных выборах. Он возложил всю вину за эту ситуацию на войну с Ираном и, вероятно, на президента Трампа. Считаете ли вы это его первым заявлением, началом его президентской кампании?

Так. Это не тонкий намек. Джей Ди Венс хочет стать президентом на выборах 2028 года. Как, кстати, и госсекретарь Марко Рубио.

Однако политическая позиция Джей Ди Венса отличается от позиции остального лагеря Трампа: он с самого начала выступал против войны в Иране. Он не остановил ее. Он не пытался ее остановить, но он был против нее.

Только что стали известны результаты промежуточных выборов, и это оказалось такой тяжелой потерей, Джей Ди Венс не хочет, чтобы эта потеря подорвала его президентскую кампанию в 2028 году. Поэтому вместо этого он ищет, как можно использовать это, чтобы обеспечить себе особую позицию, особое место в той кампании.

И это означает сказать: "Я тот, кто выступал против этой войны, а все остальные, кто причастен к этому, включая Марко Рубио, – они втянули вас в этот хаос, который произошел. Они втянули Республиканскую партию в этот хаос, они втянули страну в этот хаос. Я – тот, на кого можно положиться".

Теперь также помните, что Джей Ди Венс на прошлой неделе, всего за несколько дней до выборов, направил Тегерану через посредников сообщение о том, что США хотят возобновить переговоры, которые, возможно, могли бы положить конец войне.

А теперь Венс будет надеяться, что Иран примет это предложение, и Венс сможет стать тем, кто возглавит переговоры, и сможет сказать, что именно он помог в этой войне, которая нанесла столько ущерба.

Это, конечно, ставит его в оппозицию к Дональду Трампу. И хотя Дональд Трамп заявил, что в определенной степени поддерживает слова Венса о том, что война в Иране привела к росту цен на бензин, он также очень четко дал понять, что не поддерживает кандидатуру Венса на предстоящих выборах.

Он даже сказал: "Я не знаю, будет ли он баллотироваться". Что ж, я знаю, что он баллотируется, и думаю, Трамп тоже это знает, но он не хочет брать на себя обязательств.

Это означает – и мы возвращаемся к тому, с чего начали, – что лагерь Трампа становится еще более разбалансированным из-за происходящих внутриполитических процессов.

Мы должны четко осознавать, что Джей Ди Венс является врагом безопасности Украины. Он является врагом безопасности Европы. Он четко выразил эту позицию в феврале 2025 года, когда заявил, что Европа должна заботиться о себе сама, и это никак не касается Соединенных Штатов. Не думаю, что Венс изменит эту позицию. Итак, мы имеем ситуацию, когда Дональд Трамп действует по-своему, но он ненадежен, по крайней мере в вопросах безопасности Украины. Венс тоже действует по-своему. Он также ненадежен для безопасности Украины.

Далее стоит следить, покинет ли Марко Рубио пост госсекретаря, ведь Рубио не может баллотироваться в президенты, оставаясь на этой должности. И что это означает? Во-первых, мы увидим, будет ли Рубио как кандидат поддерживать безопасность Украины, а также кто придет ему на смену.

Сегодня уже стало известно, что кто-то, не слишком квалифицированный в вопросах дипломатии или геополитики – я имею в виду Серхио Гора, который уже давно является одним из "фиксеров" Дональда Трампа. Он может стать следующим государственным секретарем.

И важно не только отсутствие квалификации. Он – человек, который продвигал ложный нарратив о том, что Революция достоинства 2014 года была фальшивой, поскольку якобы была "инспирирована Западом".

Итак, как ни крути, боюсь, что от администрации Трампа, учитывая ее ближайшее окружение, никаких хороших новостей ждать не стоит. Происходит то, что каждый преследует прежде всего собственные интересы, а не интересы Украины. И вам, как и раньше, придется максимально полагаться на профильные ведомства, чтобы продолжать говорить о безопасности Украины. Карьерные чиновники становятся сейчас еще важнее.