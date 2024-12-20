Они нелюди, я сюда душу вложил, – владелец уничтоженного ресторана в Киеве отреагировал на потерю

В пятницу, 20 декабря, киевляне проснулись от тревоги. Россия атаковала столицу баллистикой, есть разрушения и погибшие. Один из владельцев уничтоженного заведения не сдержал эмоций. Ресторан славился невероятным интерьером, в частности, витражами.

Слова мужчины передает 24 Канал со ссылкой на сюжет Новости Live. После утренней атаки россияне заявили, что это был ответ на удар Киева по Ростовской области. А днем были еще и возможные пуски с полигона Капустин Яр в Астрахани.

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Как владелец уничтоженного ресторана реагирует на убытки бизнеса

Мужчина очень переживал из-за деревьев. По его словам, сажал их собственноручно – и с годами они превратились в огромных красавцев. Россияне же уничтожили эту красоту.

В ролике, снятом журналистами, действительно можно увидеть сломанные деревья возле заведения.

Владелец уничтоженного ресторана проклинает россиян после атаки по Киеву: смотрите видео

Его эмоции можно понять, ведь оккупанты уничтожают буквально все, что создает Украина.

Это нелюди! Такие бомбы бросать на жилые дома... Я сюда душу, сердце вложил. В ресторане все уничтожено. Эти окна все были витражными. Животные... – говорит мужчина.

Кроме этого, ранен охранник. Вероятно, ранение не критическое, потому что он, к счастью, спал за колонной.

В сети назвали, о каком ресторане идет речь. Это "ШахПлов" на улице Антоновича. И действительно, там были очень красивые интерьеры.

На странице заведения выкладывают сториз с разрушениями. А также те видео интерьера, которые успели заснять посетители.

Еще вчера люди бронировали здесь банкеты: видео витражей в уничтоженном ресторане "ШахПлов"

Витражи были примером современной интерпретации эпохи арнуво в деталях интерьера. Но теперь их остатки лежат в куче камней.

Россия уничтожила ресторан "ШахПлов" в центре Киева / Скриншоты 24 Канала

Говорилось и о том, что повреждены здания кафе, банков, офиса Superhumans Center. И Николаевский костел.