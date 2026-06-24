Ретрансляторы, которые корректировали удары по Украине, прекратили работу в Беларуси, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил важную новость о ретрансляторах в Беларуси, которыми активно пользовалась российская армия. Глава государства отметил, что эти устройства прекратили свою работу.

Об этом президент Украины заявил в ответе журналистам.

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Что известно о работе ретрансляторов в Беларуси?

Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси больше не работают. Об этом ему доложили главнокомандующий ВСУ и украинская разведка.

По словам президента, пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы.

Демонтировали их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и ежедневно получаю доклады,

– сказал глава государства.