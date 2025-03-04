Reuters вело эфир с Майдана Независимости после остановки помощи от США: в КГВА отреагировали

Британское издание на своем Youtube-канале 4 марта проводило трансляцию со столичного Майдана Независимости. Камеру закрепили в гостинице "Украина".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко. Онлайн-стрим длился около часа.

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Очередная трансляция от Reuters

Британское агентство новостей Reuters на фоне приостановления военной помощи Украине от США запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Вид на Майдан открывается с высокого этажа отеля, а на улице видны флаги погибших воинов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Киевская городская военная администрация не предоставляла разрешение на трансляцию. Во время военного положения такие стримы запрещены из соображений безопасности. Поэтому эту онлайн-трансляцию остановили из-за нарушения правил.

Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили,

– сообщил Тимур Ткаченко.

На страницах Reuters более 2 часов вели стрим с Майдана Независимости и 18 февраля. Тогда украинцы с возмущением отреагировали на ситуацию, отмечая, что камера может зафиксировать работу ПВО или иного события, о которой не стоит знать врагу.

За подобное нарушение в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что Reuters вел трансляцию с этого места в 2022 году на фоне сообщений о возможном вторжении. Это произошло в феврале, за несколько дней до нападения России.