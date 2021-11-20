Реванш за Полтаву: как соцсети реагируют на вероятный приезд военных из Швеции и Британии

Уже больше месяца СМИ и политики обсуждают движения военных России у наших границ. И вот правительство Великобритании и власти Швеции предложили военную помощь Украине.

Конечно, на такие новости не могли не отреагировать и интернет-пользователи. Они нарисовали несколько интересных исторических аналогий и придумали мемы.

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Как соцсети реагируют на решение Швеции и Британии направить военных в Украину

Это лишь несколько реакций стран (в целом их много, и не все столь радикальные) на ситуацию, которая сложилась на украинско-российской границе:

Министр обороны Швеции Петер Гультквист 16 ноября сообщил, что его страна готова направить военных в Украину – в рамках учебной миссии под эгидой Евросоюза.

И буквально двумя днями ранее, 14 ноября, британские журналисты написали, что 600 спецназовцев могут приехать из Альбиона в Украину, чтобы помочь в предотвращении вторжения России.

А вот в сети на ситуацию и на новости из Стокгольма и Лондона отреагировали с иронией.



Нью-Йорк – это Украина / Фото с телеграма vrihed_brigade



Ну, чаек "Беседа" тоже подойдет / Фото с телеграма vrihed_brigade



Британские военные могут спать спокойно / Фото с телеграма vrihed_brigade



"За Альянс, за орду, за Полтаву!" / Фото с телеграма vrihed_brigade



Мазепа предсказал будущее / Фото с телеграма vrihed_brigade



И еще немного о чаепитии / Фото с телеграммы vrihed_brigade

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