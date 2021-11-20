Звісно, на такі новини не могли не відреагувати й користувачі інтернету. Вони намалювали кілька цікавих історичних аналогій та вигадали меми.
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Як соцмережі реагують на рішення Швеції та Британії направити військових до України
Це тільки декілька реакції країн (загалом їх багато, і не всі настільки радикальні) на ситуацію, яка склалася на українсько-російському кордоні:
- Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст 16 листопада повідомив, що його країна готова скерувати військових до України – у рамках навчальної місії під егідою Євросоюзу.
- І буквально двома днями раніше, 14 листопада, британські журналісти написали, що аж 600 спецпризначенців можуть приїхати з Альбіону до України, щоб допомогти у запобіганні вторгненню Росії.
А от у мережі на ситуацію та на новини зі Стокгольма та Лондона відреагували з іронією.
Нью-Йорк — це Україна / Фото з телеграму vrihed_brigade
Ну, чайок "Бесіда" теж пасуватиме / Фото з телеграму vrihed_brigade
Британські військові можуть спати спокійно / Фото з телеграму vrihed_brigade
"За Альянс, за орду, за Полтаву!" / Фото з телеграму vrihed_brigade
Мазепа передбачив майбутнє / Фото з телеграму vrihed_brigade
І ще трохи про чаювання / Фото з телеграму vrihed_brigade
Також радимо перечитати й передивитися:
- Цукерберг заявив, що Facebook змінить назву на Meta. Українські інтернет-користувачі на ребрендинг відреагували з гумором.
- Суд Амстердама постановив повернути в Україну коштовності з виставки "Скіфське золото". Соцмережі з такої новини неабияк тішилися і влучно кепкували з Росії.