Звісно, на такі новини не могли не відреагувати й користувачі інтернету. Вони намалювали кілька цікавих історичних аналогій та вигадали меми.

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Як соцмережі реагують на рішення Швеції та Британії направити військових до України

Це тільки декілька реакції країн (загалом їх багато, і не всі настільки радикальні) на ситуацію, яка склалася на українсько-російському кордоні:

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст 16 листопада повідомив, що його країна готова скерувати військових до України – у рамках навчальної місії під егідою Євросоюзу.

І буквально двома днями раніше, 14 листопада, британські журналісти написали, що аж 600 спецпризначенців можуть приїхати з Альбіону до України, щоб допомогти у запобіганні вторгненню Росії.

А от у мережі на ситуацію та на новини зі Стокгольма та Лондона відреагували з іронією.



Нью-Йорк — це Україна / Фото з телеграму vrihed_brigade



Ну, чайок "Бесіда" теж пасуватиме / Фото з телеграму vrihed_brigade



Британські військові можуть спати спокійно / Фото з телеграму vrihed_brigade



"За Альянс, за орду, за Полтаву!" / Фото з телеграму vrihed_brigade



Мазепа передбачив майбутнє / Фото з телеграму vrihed_brigade



І ще трохи про чаювання / Фото з телеграму vrihed_brigade

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