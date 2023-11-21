Десять лет Революции достоинства: Зеленский почтил память павших героев

В Украине 21 ноября вспоминают о погибших героях во время Революции достоинства. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших борцов за демократию и европейское будущее нашего государства.

Вместе с украинским руководителем на мероприятии была также первая леди Елена Зеленская и президент Молдовы Майя Санду. Она прибыла в Киев с необъявленным визитом.

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Зеленский почтил героев Революции достоинства

В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский почтил память активистов, погибших во время Революции достоинства. Глава государства вместе с Еленой Зеленской и Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Зеленский отдал уважение погибшим героям Революции достоинства / Фото Офиса Президента

Они также отдали честь памяти павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции достоинства раздались удары колокола.

Зеленский почтил павших героев Революции достоинства: смотрите видео

В украинских городах провели мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы

В честь Революции достоинства в городах Украины также проводились мероприятия, чтобы почтить павших героев. Да, во Львове студенты Украинского католического университета организовали тихую походку, чтобы почтить героев Небесной Сотни

Во Львове почтили героев Небесной Сотни / Фото Львовского городского совета

Сначала участники шествия собрались на молитву в храме святого Михаила, а затем перешли в Мемориал Героев Небесной Сотни. Участие в мероприятии приняли несколько сотен студентов.

В Кропивницком люди возложили цветы к памятной доске герою Небесной Сотни из Кировоградской области Виктору Чмиленко, погибшему от пули снайпера на Майдане Независимости в 2014 году.

У памятника героев Майдана минутой молчания почтили память всех героев Небесной Сотни и погибших защитников Украины.

В Кропивницком почтили погибших героев Небесной Сотни / Видео Суспильного

Возложили цветы к памятнику героям Революции достоинства и в Черкассах. Там тоже склонили головы перед героями, погибшими во время трагических событий на Майдане в Киеве во время Революции достоинства.



В Черкассах почтили героев Небесной Сотни / Фото Общественного

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и свободы