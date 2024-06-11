Достаточно ли приложения Резерв+ для обновления данных и какие еще варианты обновления
Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая и обязывает всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет обновить учетные данные в течение 60 дней. Военнообязанные должны обновить данные любым предложенным способом, предусмотренным законом до 16 июля
Сейчас актуализировать данные можно тремя способами: пойти в ТЦК и СП, воспользоваться услугами ЦНАП, или же уточнить данные в мобильном приложении Резерв+, передает 24 Канал. И многих сейчас интересует вопрос, достаточно ли двух способов, которые не предусматривают посещение ТЦК, и в каком случае, все же, придется туда идти.
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Какие данные обновляются через Резерв+
Приложение Резерв+ позволяет уточнить свой адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Для авторизации используется система BankID НБУ, выбрать свой банк из перечня и использовать Дія.Підпис. Далее подтвердить или отредактировать персональную информацию, которая появится в соответствующих полях.
После обновления данных в Резерв+ появится статус:
- на учете;
- уточняется (информацию еще обрабатывают);
- в розыске (военнообязанного может задержать ТЦК);
- снят с учета (для полиции, ГСЧС);
- исключен из учета (для военных и непригодных к службе).
Также в приложении есть данные из электронного реестра "Оберіг", которые самостоятельно изменить нельзя:
- фамилия, имя, отчество;
- вид учета или дата снятия (исключен);
- категория учета;
- дата рождения;
- отметка об отсрочке, бронирования, даты их окончания;
- постановление ВВК и дата прохождения;
- воинское звание;
- код и наименование военно-учетной специальности;
- налоговый номер (РНУКПП);
- уникальный номер в реестре "Оберіг";
- ТЦК и СП, где человек состоит на учете.
Информацию о месте работы военнообязанного, семейное положение, сведения о членах семьи, образование, состояние здоровья не удастся увидеть в приложении Резерв+. Доступ к полному электронному реестру есть только у Министерства обороны, Генштаба, СБУ, Службы внешней разведки и ТЦК.
В каких случаях нужно идти в ТЦК
В ТЦК придется обратиться военнообязанным, у которых Резерв+ показывает неправильный статус или есть расхождения с данными в военном билете. Кроме того, только в центре комплектования человека смогут поставить на воинский учет и при необходимости оформить отсрочку. Итак, в ТЦК следует обратиться в следующих случаях:
- Если Резерв + показывает статус "в розыске", вероятно, военнообязанный не явился в ТЦК или на ВВК по сроку, указанным в повестке или не стал на воинский учет. Однако напомним, что такие статусы могут появиться в приложении и ошибочно из-за человеческого фактора. Если в приложении неправильно указан статус, или есть вывод "в розыске", придется обратиться в службу поддержки приложения или в ТЦК.
- Если сведения из "Оберега", которые можно увидеть в Резерв+, изменились, но в военном билете остались устаревшими, нужно обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Речь идет об информации, которая должна быть в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа.
- Когда в военном билете нужно изменить данные о наличии отсрочки, бронирования, как работника, или снятия с воинского учета.
- В территориальный центр комплектования придется прийти также, если человек не стоит на воинском учете или потерял свой военный билет. В таком случае нужно будет подать в ТЦК и СП соответствующее заявление.
Новые возможности в приложении Резерв+
- В Минобороны недавно объяснили, будут ли направлять на ВВК через мобильное приложение. По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, на это должны быть юридические основания и соответствующие нормативные акты. Что касается ВВК, то анонсировалось, что такая возможность будет, это пока в разработке.
- Минобороны Украины также планирует ввели возможность получить электронное направление на ВВК тем, кто имеет статус "ограниченно годный". Происходить это будет с помощью приложения "Резерв+".
- Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский также говорил, что электронных повесток через электронные кабинеты не будет.
- 17-летние граждане Украины, которые находятся за рубежом, должны стать на воинский учет и обновить свои данные. Сделать это только через мобильное приложение не удастся. Юношам необходимо лично явиться в дипломатические учреждения, принести свои документы и стать на воинский учет.