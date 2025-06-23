В Резерв+ появилось нарушение воинского учета: юрист объяснила, что делать
- В приложении Резерв+ некоторые пользователи видят отметку о нарушении воинского учета, что может привести к штрафу или вручению повестки.
- Нарушения могут возникнуть из-за необновления данных, неявку по вызову в ТЦК, или другие нарушения воинского учета.
- Законодательство предусматривает объявление в розыск для тех, кто не выполнил обязанности воинского учета, в частности не стал на учет или не явился по повестке.
В приложении Резерв+ некоторые военнообязанные видят отметку о нарушении обязанности воинского учета. Это может стать основанием для штрафа или даже вручения повестки.
Подробнее о том, как выяснить причину нарушения обязанности воинского учета, что она означает и какие есть законные пути ее обжалования, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко.
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Почему может появиться нарушение в Резерв+
Военный учет в Украине – это обязанность для мужчин от 18 до 60 лет, а также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Нарушения могут появиться, если человек не обновил личные данные, не явился по вызову в ТЦК, не стал на учет после исключения или нарушил другие правила, предусмотренные законом.
В приложении Резерв+ такая отметка часто появляется без объяснения, поэтому первое, что следует сделать – это узнать, откуда она возникла.
Как узнать причину нарушения
По словам юристки, есть несколько способов получить информацию об основании внесения данных:
- самостоятельно проверить информацию в Резерв+ ;
- лично обратиться в ТЦК и СП;
- написать письменное обращение с просьбой объяснить причину – ответ должны предоставить в течение 30 дней;
- поручить это адвокату, который может направить запрос напрямую в ТЦК.
Что делать, если причину нарушения уже известно
После того, как военнообязанный узнал причину, он может действовать:
- Устранить нарушение. Если речь идет о неявке – явиться, если о непрохождении ВВК – пройти ВВК.
- Оплатить штраф. Для этого следует обратиться в ТЦК, получить постановление и оплатить штраф. Минобороны заявляет, что после этого отметка должна исчезнуть.
- Обжаловать нарушение. Написать обоснованное заявление в ТЦК с требованием убрать отметку, если считаете ее незаконной.
- Подать жалобу. Отправить жалобу на действия местного ТЦК в вышестоящее учреждение.
- Подать иск в суд. Это самый эффективный, но и самый длительный вариант, при котором отметку могут отменить по решению суда.
Юрист отмечает, что последний вариант имеет самую высокую вероятность положительного результата. Но он также самый медленный – за это время человека могут мобилизовать.
Когда человека могут объявить в розыск
Согласно законодательству, в розыск могут объявить:
- тех, кто не стал на учет после 18 лет;
- женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не зарегистрировались в военкомате;
- лиц, которых сняли или исключили с учета, но они не стали на него повторно;
- граждан, которые сменили место жительства и не сообщили об этом ТЦК;
- тех, кто не явился по повестке или не прошел ВВК без уважительной причины.
Напомним, в Украине изменились правила воинского учета, снятие и исключение теперь имеют разные юридические статусы, влияющие на мобилизацию и пересечение границы. Снятие с учета является временным статусом с обязанностью стать на учет в новом месте, исключение является окончательным прекращением статуса военнообязанного.